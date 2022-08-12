Город55
ГлавноеВсе новости
Глава МЧС России взял под контроль ситуацию с разрушенным домом в Омске

Глава МЧС России взял под контроль ситуацию с разрушенным домом в Омске

12 августа, 20:19
Фото: Город55
Министр МЧС России Александр Куренков взял под личный контроль ЧП в омских Нефтяниках.

В пресс-службе федерального МЧС России сообщили, что о обрушении дома в Омске поставили в известность министра МЧС России Александра Куренкова. По его поручению на место отправился начальник Главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, у дома работают оперативный штаб и аэромобильная группировка регионального главка.

Куренко поручил в срочном порядке помочь всем пострадавшим, в том числе обеспечить их жильем, восстановить утерянные документы и устроить детей в ближайшие детсады. Глава федерального МЧС подчеркнул, что омским властям следует уделить особое внимание проверке аварийного жилищного фонда в Омской области.

«Я лично слежу за развитием ситуации и жду выводов комиссии о причинах обрушения», — заявил Александр Куренков.

Отметим, что пострадавших при обрушении не было. Площадь разрушений составила 200 кв. м. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Дом#Разрушенный дом#ЧП#Аварийный дом#Разрушение#Обрушение дома в Омске
Подпишитесь
Не вернуться домой. К обвалившемуся в Омске дому никого не подпустят
Вчера, 14:40
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
Работница шинного завода в Омске случайно стала миллионером
Женщина купила билет в приложении и забыла о нем.
Вчера, 15:03
В омской мэрии прокомментировали судьбу еще одного разрушающегося дома
Вчера, 11:37