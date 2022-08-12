Глава МЧС России взял под контроль ситуацию с разрушенным домом в Омске

В пресс-службе федерального МЧС России сообщили, что о обрушении дома в Омске поставили в известность министра МЧС России Александра Куренкова. По его поручению на место отправился начальник Главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, у дома работают оперативный штаб и аэромобильная группировка регионального главка.