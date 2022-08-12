Есть угроза: у полуразрушенного дома в омских Нефтянках опасно находиться

Как сообщает корреспондент Города55 с места событий, вблизи полуразрушенного дома на улице 20 Партсъезда, 53 в Нефтяниках небезопасно находиться. Спасатели объявили угрозу дальнейшего обрушения — на стене с другой стороны дома появилась аналогичная трещина в районе санузлов.
Спасатели попросили жильцов, журналистов и других гражданских лиц отойти от дома на безопасное расстояние. Спасатели продолжают разбирать завалы, но тяжелая техника на месте пока не работает.
По информации СУ СКР по Омской области, ЧП чудом обошлось без жертв.