Город55
ГлавноеВсе новости
Есть угроза: у полуразрушенного дома в омских Нефтянках опасно находиться

Есть угроза: у полуразрушенного дома в омских Нефтянках опасно находиться

Вчера, 18:10
Фото: Город55

Полуразрушенная омская многоэтажка рискует снова обвалиться

Здание может обрушиться с другой стороны, где также есть трещины.

Как сообщает корреспондент Города55 с места событий, вблизи полуразрушенного дома на улице 20 Партсъезда, 53 в Нефтяниках небезопасно находиться. Спасатели объявили угрозу дальнейшего обрушения — на стене с другой стороны дома появилась аналогичная трещина в районе санузлов.

Спасатели попросили жильцов, журналистов и других гражданских лиц отойти от дома на безопасное расстояние. Спасатели продолжают разбирать завалы, но тяжелая техника на месте пока не работает.

По информации СУ СКР по Омской области, ЧП чудом обошлось без жертв.

#Ольга Акамова#Видео#Обрушение дома в Омске#Новости#Омская область#Омск#Обрушение#Дом
Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Вчера, 17:03
После обрушения дома в Омске госпитализировали мужчину
Вчера, 20:38
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Вчера, 07:55
Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет
Вчера, 13:32
Мать едва не выпавшей с балкона девочки в Омске отравилась психотропами
Вчера, 14:29
Судебная эпопея. Почему разваливающийся на глазах дом в Омске не признавали аварийным
Вчера, 20:11