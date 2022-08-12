Есть угроза: у полуразрушенного дома в омских Нефтянках опасно находиться

Как сообщает корреспондент Города55 с места событий, вблизи полуразрушенного дома на улице 20 Партсъезда, 53 в Нефтяниках небезопасно находиться. Спасатели объявили угрозу дальнейшего обрушения — на стене с другой стороны дома появилась аналогичная трещина в районе санузлов.