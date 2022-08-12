ЕР намерена и дальше направлять тяжелых пациентов из ЛДНР для лечения в Россию

Об этом сообщил в ходе видеоконференции с представителями министерств здравоохранения РФ и ЛДНР, а также медиками координатор деятельности медиков-добровольцев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он добавил, что также будет решаться вопрос с эвакуацией детей, имеющих неврологические нарушения, пишет rostovgazeta.ru.
Дмитрий Хубезов рассказал об успешном опыте организации подобной работы омским отделением “Единой России”. Так, его секретарь, главврач областного Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной и бригада медиков-добровольцев в конце июня вывезли семнадцать очень сложных пациентов из ЛНР.
Башкортостанское отделение “Единой России” уже направило на реабилитацию более тысячи детей Донбасса, которые были отобраны на месте медиками-добровольцами. Еще 150 детей были направлены на отдых в санатории республики.
По словам Дмитрия Хубезова, в Донбассе и на освобожденных территориях уже отработали 420 специалистов из России. По линии Минздрава и Центра медицины катастроф приехали еще 230 российских врачей.
О необходимости задействования медперсонала при проведении выездной диспансеризации для большего охвата желающих получить медпомощь рассказал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Такого же мнения придерживается и министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.
По словам заместителя руководителя департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Натальи Маркарян, в ближайшее время планируется поставить 386 автомобилей скорой помощи республикам ЛДНР и трем освобожденным областям - Запорожской, Херсонской и Харьковской.
Со словами благодарности в адрес партии “Единая Россия” за помощь в организации лечения раненых военнослужащих и мирных жителей, а также работу в прифронтовых территориях и лекарственное обеспечение выступила Наталья Пащенко.
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев проинформировал, что в республиках Донбасса и на освобожденных территориях уже работают более 1300 аптечных пунктов.
Как сообщает сайт ER.RU, по итогам видеоконференции Дмитрий Хубезов отметил, что организация помощи республикам Донбасса будет отражена в народной программе партии “Единая Россия”.
“В Омске сейчас проходят лечение 17 раненых пациентов из Луганска. Этих пациентов мы с моими коллегами-врачами доставили в Омск. Это была долгая и сложная поездка. Сначала вечером 27 июня в Луганске погрузили их в боевые вертолеты Ми-8 и полетели в Ростов, где пересели в самолет Ил-76. Направились сначала в Екатеринбург, а затем в Омск. Из 17 пациентов 11 не могут передвигаться самостоятельно. Все они доставлены в Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области, где проходят лечение. Этим пациентам требовалась качественная медицинская помощь, в том числе тяжелые операции”, - рассказал секретарь Омского регионального отделения партии “Единая Россия”, главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной.