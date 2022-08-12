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ЕР намерена и дальше направлять тяжелых пациентов из ЛДНР для лечения в Россию

ЕР намерена и дальше направлять тяжелых пациентов из ЛДНР для лечения в Россию

Сегодня, 13:51
Фото: ER.RU
“Единая Россия” готова и в дальнейшем развивать медицинское направление гуманитарной миссии в ЛДНР и на освобожденных территориях. Врачи-волонтеры будут доставлять на лечение в РФ самых тяжелых пациентов, среди которых не только пострадавшие от обстрелов ВСУ военнослужащие, но и мирные жители.

Об этом сообщил в ходе видеоконференции с представителями министерств здравоохранения РФ и ЛДНР, а также медиками координатор деятельности медиков-добровольцев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он добавил, что также будет решаться вопрос с эвакуацией детей, имеющих неврологические нарушения, пишет rostovgazeta.ru

 

Дмитрий Хубезов рассказал об успешном опыте организации подобной работы омским отделением “Единой России”. Так, его секретарь, главврач областного Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной и бригада медиков-добровольцев в конце июня вывезли семнадцать очень сложных пациентов из ЛНР.

 

Башкортостанское отделение “Единой России” уже направило на реабилитацию более тысячи детей Донбасса, которые были отобраны на месте медиками-добровольцами. Еще 150 детей были направлены на отдых в санатории республики.

 

По словам Дмитрия Хубезова, в Донбассе и на освобожденных территориях уже отработали 420 специалистов из России. По линии Минздрава и Центра медицины катастроф приехали еще 230 российских врачей. 

 

О необходимости задействования медперсонала при проведении выездной диспансеризации для большего охвата желающих получить медпомощь рассказал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Такого же мнения придерживается и министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

 

По словам заместителя руководителя департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Натальи Маркарян, в ближайшее время планируется поставить 386 автомобилей скорой помощи республикам ЛДНР и трем освобожденным областям - Запорожской, Херсонской и Харьковской.  

 

Со словами благодарности в адрес партии “Единая Россия” за помощь в организации лечения раненых военнослужащих и мирных жителей, а также работу в прифронтовых территориях и лекарственное обеспечение выступила Наталья Пащенко. 

 

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев проинформировал, что в республиках Донбасса и на освобожденных территориях уже работают более 1300 аптечных пунктов. 

 

Как сообщает сайт ER.RU, по итогам видеоконференции Дмитрий Хубезов отметил, что организация помощи республикам Донбасса будет отражена в народной программе партии “Единая Россия”.

 

“В Омске сейчас проходят лечение 17 раненых пациентов из Луганска. Этих пациентов мы с моими коллегами-врачами доставили в Омск. Это была долгая и сложная поездка. Сначала вечером 27 июня в Луганске погрузили их в боевые вертолеты Ми-8 и полетели в Ростов, где пересели в самолет Ил-76. Направились сначала в Екатеринбург, а затем в Омск. Из 17 пациентов 11 не могут передвигаться самостоятельно. Все они доставлены в Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области, где проходят лечение. Этим пациентам требовалась качественная медицинская помощь, в том числе тяжелые операции”, - рассказал секретарь Омского регионального отделения партии “Единая Россия”, главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной.

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