ЕР намерена и дальше направлять тяжелых пациентов из ЛДНР для лечения в Россию

“В Омске сейчас проходят лечение 17 раненых пациентов из Луганска. Этих пациентов мы с моими коллегами-врачами доставили в Омск. Это была долгая и сложная поездка. Сначала вечером 27 июня в Луганске погрузили их в боевые вертолеты Ми-8 и полетели в Ростов, где пересели в самолет Ил-76. Направились сначала в Екатеринбург, а затем в Омск. Из 17 пациентов 11 не могут передвигаться самостоятельно. Все они доставлены в Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области, где проходят лечение. Этим пациентам требовалась качественная медицинская помощь, в том числе тяжелые операции”, - рассказал секретарь Омского регионального отделения партии “Единая Россия”, главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной.