Дождь, гроза и шквалистый ветер. Какая погода ожидает омичей в ближайшие сутки

В ГУ МЧС по Омской области предупредили омичей о неблагоприятной погоде, которая ожидается сегодня со второй половины дня вплоть до ночи субботы, 13 августа.
«Во второй половине дня 12 августа и начале ночи 13 августа 2022 года местами по Омской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра порывами от 15 до 20 м/с, возможен град», – сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве призвали жителей Омска и области соблюдать осторожность и не оставлять детей без присмотра.
Добавим, что Омск уже вторые сутки накрыт мглой из-за пожаров, которые сейчас бушуют в Ханты-Мансийском автономном округе. Из-за этого в городском воздухе почти в три разы повышено содержание угарного газа.
По заверениям синоптиков, дожди, которые придут в выходные, как раз избавит город от неприятной дымки.