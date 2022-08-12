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Дождь, гроза и шквалистый ветер. Какая погода ожидает омичей в ближайшие сутки

Дождь, гроза и шквалистый ветер. Какая погода ожидает омичей в ближайшие сутки

Сегодня, 11:05

На Омск надвигается опасная погода с сильным ветром

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах области возможен град.

В ГУ МЧС по Омской области предупредили омичей о неблагоприятной погоде, которая ожидается сегодня со второй половины дня вплоть до ночи субботы, 13 августа. 

«Во второй половине дня 12 августа и начале ночи 13 августа 2022 года местами по Омской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра порывами от 15 до 20 м/с, возможен град», – сообщили в региональном МЧС. 

В ведомстве призвали жителей Омска и области соблюдать осторожность и не оставлять детей без присмотра. 

Добавим, что Омск уже вторые сутки накрыт мглой из-за пожаров, которые сейчас бушуют в Ханты-Мансийском автономном округе. Из-за этого в городском воздухе почти в три разы повышено содержание угарного газа. 

По заверениям синоптиков, дожди, которые придут в выходные, как раз избавит город от неприятной дымки. 

#Василий Попов#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Дождь#Град#Гроза#Опасность
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