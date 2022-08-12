Буцаев: 17 субъектов РФ рискуют не получить обновленные данные по полигонам ТКО

Руководитель РЭО Денис Буцаев напомнил, что первый в РФ хакатон в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами распорядилась провести первый вице-премьер Виктория Абрамченко. Полученные данные будут использоваться для корректировки федеральной схемы и построения концепции развития отрасли. При этом программа должна также снизить риски нарушения законов в сфере обращения с отходами. Также на основе полученной информации будут создаваться прогнозы эксплуатации полигонов ТКО. Это облегчит регионам понимание развития данной сферы.