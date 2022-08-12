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Буцаев: 17 субъектов РФ рискуют не получить обновленные данные по полигонам ТКО

Буцаев: 17 субъектов РФ рискуют не получить обновленные данные по полигонам ТКО

Вчера, 20:10
Фото: pxhere.com
В ППК “РЭО” призвали регионы активнее присоединяться к проекту инвентаризации работающих свалок для ТКО. Мониторинг полигонов осуществляется при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Старт проекта пришелся на начало 2022 года. К сожалению, до сих пор по крупным полигонам ТКО нет данных из 17 регионов, сообщает ТАСС.

 

Руководитель РЭО Денис Буцаев напомнил, что первый в РФ хакатон в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами распорядилась провести первый вице-премьер Виктория Абрамченко. Полученные данные будут использоваться для корректировки федеральной схемы и построения концепции развития отрасли. При этом программа должна также снизить риски нарушения законов в сфере обращения с отходами. Также на основе полученной информации будут создаваться прогнозы эксплуатации полигонов ТКО. Это облегчит регионам понимание развития данной сферы.

 

Отказ от участия в программе может стать причиной переполнения полигонов ТКО и  некорректного определения сроков рекультивации.

 

В рамках обследования запущено воздушное сканирование 506 действующих свалок. Для этого используются беспилотные летательные аппараты, оборудованные лазерным сканером, – лидаром. В планах проведение ежегодных облетов полигонов ТКО.

 

Обследованы уже 200 свалок, но Волгоградская, Липецкая, Саратовская области и еще 14 регионов заявки пока не отправили.

 

Обследование свалок осуществляется при содействии ФГБУ “Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу”. Полученные в результате лазерного сканирования с дронов сведения сканирования обрабатываются, затем по ним строится облако точек. На следующем этапе накладываются текстуры, ортофотопланы, осуществляется привязка проектной документации на объект.

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