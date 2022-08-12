Буцаев: 17 субъектов РФ рискуют не получить обновленные данные по полигонам ТКО

Старт проекта пришелся на начало 2022 года. К сожалению, до сих пор по крупным полигонам ТКО нет данных из 17 регионов, сообщает ТАСС.
Руководитель РЭО Денис Буцаев напомнил, что первый в РФ хакатон в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами распорядилась провести первый вице-премьер Виктория Абрамченко. Полученные данные будут использоваться для корректировки федеральной схемы и построения концепции развития отрасли. При этом программа должна также снизить риски нарушения законов в сфере обращения с отходами. Также на основе полученной информации будут создаваться прогнозы эксплуатации полигонов ТКО. Это облегчит регионам понимание развития данной сферы.
Отказ от участия в программе может стать причиной переполнения полигонов ТКО и некорректного определения сроков рекультивации.
В рамках обследования запущено воздушное сканирование 506 действующих свалок. Для этого используются беспилотные летательные аппараты, оборудованные лазерным сканером, – лидаром. В планах проведение ежегодных облетов полигонов ТКО.
Обследованы уже 200 свалок, но Волгоградская, Липецкая, Саратовская области и еще 14 регионов заявки пока не отправили.
Обследование свалок осуществляется при содействии ФГБУ “Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу”. Полученные в результате лазерного сканирования с дронов сведения сканирования обрабатываются, затем по ним строится облако точек. На следующем этапе накладываются текстуры, ортофотопланы, осуществляется привязка проектной документации на объект.