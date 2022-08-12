Город55
ГлавноеВсе новости
Альтернатива кондукторам. Омские автобусы пообещали оборудовать валидаторами

Альтернатива кондукторам. Омские автобусы пообещали оборудовать валидаторами

Сегодня, 15:00
Фото: 1MI

В омских автобусах установят валидаторы

Автобусы собираются переоборудовать из-за нехватки кондукторов.

Из-за нехватки кондукторов на некоторых омских маршрутах появятся терминалы для самостоятельной оплаты проезда — валидаторы. Об этом порталу NGS55.RU сообщили в департаменте транспорта мэрии Омска.

Закупкой валидаторов будет заниматься МП «Пассажирсервис». За 20 терминалов предприятие заплатит 355 500 рублей, или около 16 800 рублей за штуку. Валидаторы позволят омичам самостоятельно оплачивать проезд при помощи бесконтактной банковской карты, проездным или льготной картой.

На каких именно маршрутах появятся валидаторы, в дептранспорта не уточнили. Отметим, что в некоторых автобусах маршрута 73 уже установлено такое оборудование, однако оно не работает.

Добавим, что валидаторы используются в общественном транспорте Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурге. Для проверки оплаты проезда в этих городах работают контролеры.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Автобусы#Кондукторы#Контролеры
Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Сегодня, 17:03
Появилось видео с моментом обрушения дома в Омске
Сегодня, 17:30
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Сегодня, 07:55
Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет
Сегодня, 13:32
Мать едва не выпавшей с балкона девочки в Омске отравилась психотропами
Сегодня, 14:29
В Омске вероятным виновникам выбросов сероводорода и аммиака выдали предостережения
Контролирующие органы нашли виновников выбросов, разбираться с ними будет Росприроднадзор.
Сегодня, 16:20