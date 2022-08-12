Альтернатива кондукторам. Омские автобусы пообещали оборудовать валидаторами

Из-за нехватки кондукторов на некоторых омских маршрутах появятся терминалы для самостоятельной оплаты проезда — валидаторы. Об этом порталу NGS55.RU сообщили в департаменте транспорта мэрии Омска.
Закупкой валидаторов будет заниматься МП «Пассажирсервис». За 20 терминалов предприятие заплатит 355 500 рублей, или около 16 800 рублей за штуку. Валидаторы позволят омичам самостоятельно оплачивать проезд при помощи бесконтактной банковской карты, проездным или льготной картой.
На каких именно маршрутах появятся валидаторы, в дептранспорта не уточнили. Отметим, что в некоторых автобусах маршрута 73 уже установлено такое оборудование, однако оно не работает.
Добавим, что валидаторы используются в общественном транспорте Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурге. Для проверки оплаты проезда в этих городах работают контролеры.