Затянуло в пресс. Омский сельчанин погиб во время уборки урожая

Несчастный случай на сельскохозяйственном производстве произошел в Саргатском районе. При заготовке сена погиб 30-летний мужчина, работавший в одном из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ «Мусаинов»), сообщили в региональном СУ СКР.