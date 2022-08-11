Город55
ГлавноеВсе новости

Затянуло в пресс. Омский сельчанин погиб во время уборки урожая

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI

Сельский работник в Омской области погиб в прессе для заготовки сена

Возбуждено уголовное дело о нарушении охраны труда.

Несчастный случай на сельскохозяйственном производстве произошел в Саргатском районе. При заготовке сена погиб 30-летний мужчина, работавший в одном из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ «Мусаинов»), сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, 6 августа около 22 часов вечера разнорабочий убирал сено вблизи деревни Карманово. Мужчина попал в автоматический пресс-подборщик и получил смертельные травмы. Хозяина КФХ проверяют на предмет безопасности работ, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Фото: СУ СКР по Омской области
#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Следственный комитет
Подпишитесь
В Омске повысился уровень угарного газа в воздухе
Сегодня, 11:04
292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
Вчера, 11:20
Омская компания «Зерно Сибири» объявила об уменьшении уставного капитала
Сегодня, 14:39
Омскому «Магниту» компенсируют 159 млн, которые у него вычли за невывезенный мусор
Сегодня, 16:53
Центр Омска перекроют на четыре дня для фестиваля ШТОРМ FEST
Вчера, 13:22
В омском минобразования утвердили новых заместителей министра
Новые должности официально получили Лариса Жукова и Николай Сергеев.
Сегодня, 16:34