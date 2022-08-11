Затянуло в пресс. Омский сельчанин погиб во время уборки урожая

Несчастный случай на сельскохозяйственном производстве произошел в Саргатском районе. При заготовке сена погиб 30-летний мужчина, работавший в одном из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ «Мусаинов»), сообщили в региональном СУ СКР.
По версии следствия, 6 августа около 22 часов вечера разнорабочий убирал сено вблизи деревни Карманово. Мужчина попал в автоматический пресс-подборщик и получил смертельные травмы. Хозяина КФХ проверяют на предмет безопасности работ, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).