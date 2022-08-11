Юрист Карабанов: Российские законы разрешают сажать маньяка на 10 суток

Правовед Александр Карабанов считает, что для таких преступников должен быть предусмотрен максимально жесткий контроль, пишет Pravda.Ru. Однако для этого необходимо будет изменить законодательство.
Напомним, что в 2021 году после семнадцатилетнего заключения был освобожден преступник, который похитил девушек и насильственно удерживал их у себя в течение 4 лет. После освобождения он вернулся в родной город. Правоохранители контролируют его.
Недавно в полиции выяснили, что Мохов не ночевал дома. Таким образом он грубо нарушил установленный для него административный режим. Глава Московской коллегии адвокатов Карабанов обратил внимание на род преступления, за которое был наказан Мохов. Юрист считает, что в отношении насильников всякое нарушение режима должно быть максимально строгим.
Однако он отметил, что в РФ система профилактики защиты граждан требует улучшения. Обществу необходимо проявить инициативу, на основании которой депутаты Госдумы рассмотрят возможность изменить положения статьи УК РФ или АПК РФ.