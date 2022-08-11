Вторая жизнь. Экспонаты омской «Флоры» отправят в детский сад и КДЦ

В пресс-службе мэрии Омска рассказали, что экспонаты юбилейной омской "Флоры" не станут утилизировать, а направят в социальные и культурные учреждения.
Экспонаты выставки в этом году были посвящены 200-летию Омской области и 70-летию с момента первой выставки "Флора". Поэтому после завершения работы выставки экспонаты направят в распоряжение учреждений, ранее благоустроенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Например, вертикальные деревянные цифры 200 "переедут" во дворец культуры Кировского округа. Фигуры сайгаков, лошади и юрта будут использоваться для проведения тематических мероприятий в Омской крепости, а «Праздничный торт» украсит культурно-досуговый центр «Береговой».
Некоторые предприятия, которые участвовали в выставке, также решили передать свои инсталляции в распоряжение городских учреждений. "Тепловая компания" перевезла композицию "Заячья поляна" на территорию подшефного детского сада № 14.