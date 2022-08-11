Вторая жизнь. Экспонаты омской «Флоры» отправят в детский сад и КДЦ

Экспонаты выставки в этом году были посвящены 200-летию Омской области и 70-летию с момента первой выставки "Флора". Поэтому после завершения работы выставки экспонаты направят в распоряжение учреждений, ранее благоустроенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».