Во всех туристических локациях Байкала появилась устойчивая связь

В этом сезоне на Байкале отдохнуло почти в 3 раза больше омичей, чем двумя годами ранее. Также в 5 раз вырос и мобильный трафик путешественников из региона. Среднестатистический житель области использует 500 МБ за поездку - этого достаточно, чтобы выложить более 250 фотографий с видами озера в соцсетях.