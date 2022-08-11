Владимир Корбут и Виталий Путинцев подвели итоги работы 6-го созыва Омского горсовета

Работа 6-го созыва горсовета фактически завершена. Депутаты сохранят свои полномочия до 11 сентября, когда пройдут новые выборы в омскую думу. Председатель Владимир Корбут и его заместитель Виталий Путинцев подвели итоги этих пяти лет, которые во многом оказались уникальными по сравнению с другими созывами.
Впервые пришлось работать в условиях пандемии. Несмотря на коронавирусные ограничения, не было отменено ни одно заседание. В горсовете оперативно наладили работу по видео-конференц-связи. Этот опыт применили одними из первых не только в Омской области, но и в стране в целом.
«Очень быстро прошли пять лет работы 6-го созыва Омского горсовета, — говорит Владимир Корбут. — Они были замечательными и запоминающимися. В горсовете впервые присутствовало пять политических партий. Напомню, это «Единая Россия», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР и «Справедливая Россия».
За этот период мы поменяли в депутатском корпусе по той или иной причине девять человек. Впервые горсовету пришлось выбирать по новой схеме двух мэров — Оксану Фадину и Сергея Шелеста. Когда выбирали Фадину, было 55 претендентов, а когда Шелеста — 33. Вот такие интересные цифры.
За это время Омским горсоветом было принято более тысячи постановлений и решений. Половина из них была инициирована депутатским корпусом. У нас было восемь комитетов. Причем последние два года у нас работали два новых комитета — по вопросам экономического развития и по муниципальной собственности. Была насыщенная, живая работа».
За все время практически на четверть поменялся состав депутатского корпуса — по разным причинам сменились сразу девять человек. Однако это не повлияло на эффективность работы, уверен спикер горсовета. Владимир Корбут напомнил, что Омск по обеспеченности бюджета на душу населения занимает последнее место в СФО среди городов-миллионников. Однако даже в таких сложных условиях за пять лет удалось сделать многое: привести в порядок большую часть дорог, которые на начало созыва в 2017-м находились в плачевном состоянии. Также за эти пять лет в Омске построены девять садиков и одна большая школа на 1200 мест. И уже проектируются новые похожие заведения.
Кроме того, городу удалось закупить около 500 единиц техники — это новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Также при поддержке губернатора в этом году удалось на 150 млн рублей сократить расходы на обслуживание муниципального долга.
«За эти пять лет бюджет Омска столкнулся с серьезными проблемами, — продолжает Владимир Корбут. — Мы почти 60 раз вносили в него изменения. Благодаря тесному взаимодействию с правительством Омской области, с губернатором, а также с депутатами заксобрания региона бюджет в общей сложности вырос на 25 млрд рублей. Для сравнения: собственные средства, которые сейчас город зарабатывает за год, составляют всего 12 млрд рублей.
В начале 6-го созыва в 2017 году мы утверждали бюджет, которые составлял всего 17 млрд рублей. В 2022-м расходная и доходная части превысили 27 млрд рублей.
Мы участвуем практически во всех нацпроектах. Депутаты очень плотно работали с населением. За эти годы поступило более 30 тысяч обращений от избирателей. Если они были в рамках компетенций горсовета, решалось более 95% вопросов. Также более 150 раз проводились телефонные прямые линии с депутатами. Мы пять раз проводили публичные слушания. Это было связано с изменением законодательства. Одним из ярких событий стало то, что мы ввели систему выборов депутатов горсовета и отошли от партийных списков».
Вице-спикер горсовета Виталий Путинцев считает, что таких хороших результатов удалось добиться благодаря конструктивному сотрудничеству со всеми ветвями власти.
«6-й созыв работал без так называемого конфликта города и деревни. Это было впервые в нашей деятельности, — считает Виталий Путинцев. — Когда идет конструктивная работа по связке губернатор — заксобрание — мэр — городской совет без конфликтов и мышиной возни, без местечкового выяснения, кто выше и главнее. Сейчас идет такая хорошая конструктивная связка. Даже с учетом того, что мы одного мэра вырастили до депутата Госдумы, выбрали второго мэра, это позволило нам работать конструктивно, даже несмотря на большую замену людей. На мой взгляд, это один из показателей работы. Работать намного проще, когда нет конфликтов».
Виталий Путинцев стал вице-спикером уже в середине 6-го созыва, до этого он был почти бессменным председателем комитета по ЖКХ и транспорту. На новой должности он курирует работу комитета по экономическому развитию.
«Основные его цели и задачи — это прежде всего поддержка и защита предпринимательства и наполнение бюджета города, — говорит Виталий Путинцев. — Возглавил его опытный человек, который раньше был и депутатом заксобрания, — Алексей Провозин. Комитет проработал чуть больше двух лет. Но и за это время уже сделано немало. Была четко проверена работа муниципальных предприятий. Их достаточно большое количество. Реально приносящих прибыль не так уж и много. Мы посмотрели „Тепловую компанию“, „Омскэлектро“, а также парки. Там был очень интересный опыт: в парке „Зеленый остров“ выведен пример частного и муниципального сотрудничества. Мы видим — колесо обозрения работает, остальные мероприятия проводятся. Здесь достаточно большая заслуга департамента имущественных отношений. Разобрались, что парк 300-летия Омска, который в том числе управляется департаментом спорта, на мой взгляд, не самая эффективная организация. Развитие спорта — любительского и профессионального — мало связано с развитием парковой деятельности. Поэтому было принято решение вернуть парк под крыло депимущества. Раз они смогли решить проблему с „Зеленым островом“, у них должно получиться и с парком 300-летия Омска».
Также Виталий Путинцев рассказал о планах по поддержке омского бизнеса:
«Я считаю, и Алексей Николаевич Провозин меня поддерживает в этом, что поддержка предпринимательства в Омске не просто мала, а даже недостойна нашего города. Поэтому рассматриваются различные варианты, в том числе когда расходы бюджета экономятся при проведении конкурсных процедур, чтобы распределялись дополнительные средства. 100 млн сэкономили — 50 млн обязательно направили на выполнение судебных решений, дополнительно 10—15 млн — на поддержку предпринимательства. Ну, а остальные надо смотреть.
Какие перспективы? На базе того анализа, который мы получили, комитет будет вырабатывать предложения и решения для действий администрации для пополнения бюджета и поддержки предпринимательства.
Мы во время пандемии снизили арендную плату для предпринимательства. Давали возможность малому и среднему бизнесу работать в сложных условиях пандемии. Исполнительная власть говорит: «Нельзя снижать арендную плату, бюджет страдает». Так вот, бюджет выполнен, и даже выполняется с профицитом. Мы перестраховались. Поддержку можно было сделать и больше, бюджет бы не пострадал. Уменьшив налоги, мы, как ни странно, увеличили поступления в бюджет. Не надо бояться человека с рублем, надо помогать ему».
Также журналисты поинтересовались мнением депутатов о переходе на одномандатную систему, по которой уже в сентябре будут избирать новый состав горсовета. Виталий Путинцев, как опытный парламентарий, который работает уже несколько созывов, может оценить преимущества новой системы.
«Я работал и при той системе, и вот сейчас попробую избираться при той, которая у нас получилась, — объясняет Путинцев. — Вот раньше избирались 20 человек по одномандатным округам и 20 — по партийным спискам. Одномандатники работают на своих округах, они отвечают за них, решают конкретные вопросы. А те, кто по партийным спискам, — просто ходят и кричат, а ответственности никакой. Я считаю, что переход на одномандатную систему правильный. Вот тебе депутат — с него и спрашивай. И это не нашло полного одобрения у действующего состава горсовета».
Владимир Корбут рассказал о других важных решениях, которые были приняты за время работы 6-го созыва. Это план социально-экономического развития Омска, а также изменения в генплане Омска. Кроме того, горсовет смог полностью перейти на электронный документооборот, что существенно экономит средства и бережет природу.