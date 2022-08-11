Владимир Корбут и Виталий Путинцев подвели итоги работы 6-го созыва Омского горсовета

За все время практически на четверть поменялся состав депутатского корпуса — по разным причинам сменились сразу девять человек. Однако это не повлияло на эффективность работы, уверен спикер горсовета. Владимир Корбут напомнил, что Омск по обеспеченности бюджета на душу населения занимает последнее место в СФО среди городов-миллионников. Однако даже в таких сложных условиях за пять лет удалось сделать многое: привести в порядок большую часть дорог, которые на начало созыва в 2017-м находились в плачевном состоянии. Также за эти пять лет в Омске построены девять садиков и одна большая школа на 1200 мест. И уже проектируются новые похожие заведения.