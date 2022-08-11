В ЯНАО злоумышленники украли аккумуляторы для светофоров

По словам мужчины, на месте выполнения работ злоумышленники ночью разобрали временные светофоры и украли аккумуляторы со стартерными батареями. Об этом пишет infox.ru.
По оценке дорожных служб, воры нанесли ущерб в размере 24 тыс. руб., сообщила пресс-служба УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция организовала розыск и нашла подозреваемых. Ими оказались два молодых человека из поселка Уренгой. В автомобиле у одного из них обнаружили недостающие фрагменты светофоров.
На юношей завели дело по УК РФ. В процессе всего следствия они будут находиться под подпиской о невыезде.