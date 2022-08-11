В ЯНАО злоумышленники украли аккумуляторы для светофоров

По оценке дорожных служб, воры нанесли ущерб в размере 24 тыс. руб., сообщила пресс-служба УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция организовала розыск и нашла подозреваемых. Ими оказались два молодых человека из поселка Уренгой. В автомобиле у одного из них обнаружили недостающие фрагменты светофоров.