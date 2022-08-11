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В ЯНАО злоумышленники украли аккумуляторы для светофоров

Сегодня, 13:24
Работник предприятия, который специализируется на реконструкции проезжей части, обратился в отдел полиции в Пуровском районе в связи с разборкой светофоров и кражей аккумуляторов.

По словам мужчины, на месте выполнения работ злоумышленники ночью разобрали временные светофоры и украли аккумуляторы со стартерными батареями. Об этом пишет infox.ru.

По оценке дорожных служб, воры нанесли ущерб в размере 24 тыс. руб., сообщила пресс-служба УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция организовала розыск и нашла подозреваемых. Ими оказались два молодых человека из поселка Уренгой. В автомобиле у одного из них обнаружили недостающие фрагменты светофоров. 

На юношей завели дело по УК РФ. В процессе всего следствия они будут находиться под подпиской о невыезде.

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