В Омской области начальник полиции отказался от взятки за «левый» алкоголь и сигареты

В Hижнеомском районе Омской области прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы села Антоновка. Женщину обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.
«По версии следствия, 29 декабря 2021 года в сельском в магазине, в котором работала фигурантка дела, полицейскими были изъяты принадлежащие ей алкогольная и табачная продукция без специальной маркировки, которую она втайне от работодателя продавала местным жителям», – сообщили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Через несколько дней женщина приехала в ОМВД России по Нижнеомскому району и, будучи в служебном кабинете начальника отдела полиции, предложила ему взятку за сокрытие административного правонарушения.
Полицейский отказался принять вознаграждение, однако сельчанка вышла из кабинета и при помощи мобильного телефона через мобильный банк перевела на счет начальника отдела полиции взятку в 15 тысяч рублей.
«Сотрудник полиции тут же сообщил о переводе в дежурную часть, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Деньги были сняты со счета и приобщены к материалам в качестве доказательств», – пояснили в региональной прокуратуре.
Отметим, что за нелегальный оборот алкогольной продукции и сигарет обвиняемую привлекли к административной ответственности и оштрафовали всего на 4 тысячи рублей, а изъятую продукцию уничтожили. А вот за покушение на дачу взятки ей грозит куда более суровое наказание.