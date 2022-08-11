В Омской области начальник полиции отказался от взятки за «левый» алкоголь и сигареты

Отметим, что за нелегальный оборот алкогольной продукции и сигарет обвиняемую привлекли к административной ответственности и оштрафовали всего на 4 тысячи рублей, а изъятую продукцию уничтожили. А вот за покушение на дачу взятки ей грозит куда более суровое наказание.