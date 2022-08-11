В омской гимназии сделают ремонт после неудачного опыта с проектом

При этом, как сообщили в ведомстве, в апреле прошлого года был заключен контракт на проектирование ремонта, однако подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества. В итоге договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке, а сама компании попала в реестр недобросовестных поставщиков.