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В омской гимназии сделают ремонт после неудачного опыта с проектом

Сегодня, 12:10
Фото: скрин с сервиса ЯндексКарты

В Омске отремонтируют гимназию № 88 за 163 миллиона рублей

В данный момент ведутся поиски подрядчика.

В администрации Омска сообщили о проведении аукциона на работы по капитальному ремонту гимназии № 88, что находится на улице 3-й Транспортной. Цена вопроса - 163.3 млн рублей. 

«Необходимо будет выполнить ремонт и усиление фундаментов, стен, перегородок лестниц, площадок, перекрытий и покрытий, отремонтировать кровлю, фасад, а также произвести другие виды работ. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2023 года», - рассказал первый заместитель директора департамента строительства Александр Маер.

При этом, как сообщили в ведомстве, в апреле прошлого года был заключен контракт на проектирование ремонта, однако подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества. В итоге договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке, а сама компании попала в реестр недобросовестных поставщиков. 

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Школа#Ремонт#Гимназия#Строительство
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