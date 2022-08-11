В омской гимназии сделают ремонт после неудачного опыта с проектом

В администрации Омска сообщили о проведении аукциона на работы по капитальному ремонту гимназии № 88, что находится на улице 3-й Транспортной. Цена вопроса - 163.3 млн рублей.
«Необходимо будет выполнить ремонт и усиление фундаментов, стен, перегородок лестниц, площадок, перекрытий и покрытий, отремонтировать кровлю, фасад, а также произвести другие виды работ. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2023 года», - рассказал первый заместитель директора департамента строительства Александр Маер.
При этом, как сообщили в ведомстве, в апреле прошлого года был заключен контракт на проектирование ремонта, однако подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества. В итоге договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке, а сама компании попала в реестр недобросовестных поставщиков.