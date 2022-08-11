В омском минобразования утвердили новых заместителей министра

В пресс-службе правительства Омской области рассказали о назначении новых заместителей министра образования региона. Их кандидатуры утвердили накануне на заседании областного правительства. Теперь же распоряжение об их назначении подписал губернатор Омской области Александр Бурков.
Так, первым заместителем министра образования региона стала Лариса Жукова. Последние 17 лет она работает в министерстве образования, а суммарный стаж работы в сфере образования - 30 лет. С 2017 года она работала в ведомстве в должности заместителя министра образования Омской области.
Ее место после назначения занял Николай Сергеев. Он работает в министерстве образования Омской области более 13 лет, пройдя путь от главного специалиста до замруководителя департамента. Теперь он будет курировать вопросы правового обеспечения и заниматься контролем исполнения нацпроектов.