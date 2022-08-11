В Москве столкнулись три автомобиля такси

В российской столице в ДТП с тремя автомобилями такси пострадали два человека. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на свой источник в городских экстренных службах. Движение на месте аварии частично перекрыто.
Авария случилась на Тверском путепроводе на Ленинградском проспекте. В настоящее время на месте происшествия работают столичные оперативные службы. В ДТП два человека получили травмы, они обратились за медицинской помощью. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
В столичном Дептрансе сообщили, что движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти. На кадрах, снятых камерой уличного видеонаблюдения, видно, что в столкновении серьезно пострадал один автомобиль, которому полностью разворотило капот.