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В Москве столкнулись три автомобиля такси

Сегодня, 14:01
Фото: 1MI
ДТП произошло на Ленинградском проспекте.

В российской столице в ДТП с тремя автомобилями такси пострадали два человека. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на свой источник в городских экстренных службах. Движение на месте аварии частично перекрыто.

Авария случилась на Тверском путепроводе на Ленинградском проспекте. В настоящее время на месте происшествия работают столичные оперативные службы. В ДТП два человека получили травмы, они обратились за медицинской помощью. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В столичном Дептрансе сообщили, что движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти. На кадрах, снятых камерой уличного видеонаблюдения, видно, что в столкновении серьезно пострадал один автомобиль, которому полностью разворотило капот.

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