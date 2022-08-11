В именные батальоны Омской области набирают водителей

Со времени открытия пункта отбора на Донбасс отправили 150 человек, сообщили в пресс-службе областного правительства. Одной из востребованных специальностей являются водители категории «С». Контракт заключается с Министерством обороны РФ на шесть месяцев. Среди требований - наличие водительского удостоверения категории не ниже «С», возраст до 50 лет, отсутствие судимости.
По решению губернатора Омской области Александра Буркова жителям региона, которые запишутся в роты «Иртыш», «Авангард» и «Омь», будут выплачивать 100 тыс рублей единовременно. Деньги можно будет снять с депозитного счета через три месяца.
Участники спецоперации также получают статус ветерана боевых действий, который обеспечивает ежемесячные выплаты по 3500 рублей, надбавку к пенсии в 32 %, налоговые и прочие льготы.