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В именные батальоны Омской области набирают водителей

Сегодня, 12:08
Фото: пресс-служба правительства Омской области
В регионе продолжается формирование именных подразделений «Иртыш», «Авангард» и «Омь», которые отправятся на Донбасс.

Со времени открытия пункта отбора на Донбасс отправили 150 человек, сообщили в пресс-службе областного правительства. Одной из востребованных специальностей являются водители категории «С». Контракт заключается с Министерством обороны РФ на шесть месяцев. Среди требований - наличие водительского удостоверения категории не ниже «С», возраст до 50 лет, отсутствие судимости.

По решению губернатора Омской области Александра Буркова жителям региона, которые запишутся в роты «Иртыш», «Авангард» и «Омь», будут выплачивать 100 тыс рублей единовременно. Деньги можно будет снять с депозитного счета через три месяца.

Участники спецоперации также получают статус ветерана боевых действий, который обеспечивает ежемесячные выплаты по 3500 рублей, надбавку к пенсии в 32 %, налоговые и прочие льготы.

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