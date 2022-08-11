В именные батальоны Омской области набирают водителей

Со времени открытия пункта отбора на Донбасс отправили 150 человек, сообщили в пресс-службе областного правительства. Одной из востребованных специальностей являются водители категории «С». Контракт заключается с Министерством обороны РФ на шесть месяцев. Среди требований - наличие водительского удостоверения категории не ниже «С», возраст до 50 лет, отсутствие судимости.