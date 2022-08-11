В «Омскводоканале» предупредили о массовом отключении водопровода в двух районах Омска — Кировском и Советском. Сообщается, что воды не будет во время масштабных работ по замене запорной арматуры на насосной станции «Кировская».
Сообщается, что воды не будет с 23:00 часов 16 августа до 6:00 часов 18 августа у абонентов водопроводов № 5 и № 11. Ее отключат в сотнях жилых домов, в 11 медицинских учреждениях, школах и детсадах, а также в нескольких торговых центрах.
«Запорная арматура на насосной станции „Кировская“ сильно изношена и может спровоцировать аварию на магистральном водопроводе. Замена задвижки позволит избежать нештатных ситуаций в зимнее время, когда от надежной работы ключевого объекта зависит не только водоснабжение большого количества потребителей, но и теплоснабжение горожан и объектов социальной сферы. Мы заранее уведомляем горожан о проведении неотложных ремонтных работ, приносим извинения за временные неудобства и просим создать запас воды», — обратился к омичам директор по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.
Отмечается, что управляющие компании уведомлены об отключениях, вскоре информацию должны довести до жильцов домов, попавших под отключение.
Полный список адресов можно найти в документе ниже.