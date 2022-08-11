У латвийского телеканала возникли проблемы из-за обвинений в «русском шовинизме»

Как передает Pravda.Ru, проблемы у телеканала появились сразу после интервью главы Риги Мартиньша Стакиса.
Херманис назвал его выступление жестокой политманипуляцей, которая противоречит интересам Латвии. Режиссер настоятельно рекомендует латвийским органам безопасности отменить выданные разрешения на работу и вид на жительство в государстве, и сделать это как можно скорее.
Хеманис отметил, что подобные выпады осевших в Латвии «хороших русских» уже случались ранее. Депутат латвийского сейма Эвдин Шноре считает «абсолютной близорукостью» феномен проживания в стране данной категории граждан.
Напомним, что сейм Латвийской Республики объявил Российскую Федерацию «спонсором терроризма». Власти намерены ужесточить порядок пребывания в стране россиян.