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У латвийского телеканала возникли проблемы из-за обвинений в «русском шовинизме»

У латвийского телеканала возникли проблемы из-за обвинений в «русском шовинизме»

Вчера, 19:44
Фото: piqsels.com
Латвийский телеканал «Дождь», признанный российским Минюстом иноагентом, столкнулся с проблемами. Режиссер театра Алвис Херманис выдвинул каналу обвинения в «русском шовинизме».

Как передает Pravda.Ru, проблемы у телеканала появились сразу после интервью главы Риги Мартиньша Стакиса.

Херманис назвал его выступление жестокой политманипуляцей, которая противоречит интересам Латвии. Режиссер настоятельно рекомендует латвийским органам безопасности отменить выданные разрешения на работу и вид на жительство в государстве, и сделать это как можно скорее.

Хеманис отметил, что подобные выпады осевших в Латвии «хороших русских» уже случались ранее. Депутат латвийского сейма Эвдин Шноре считает «абсолютной близорукостью» феномен проживания в стране данной категории граждан.

Напомним, что сейм Латвийской Республики объявил Российскую Федерацию «спонсором терроризма». Власти намерены ужесточить порядок пребывания в стране россиян.

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