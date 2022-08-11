Российских туристов не пускают в Венсенский замок в Париже

Сообщение о новых правилах пропуска появилось на сайте музейного комплекса. Теперь при посещении достопримечательности необходимо предъявлять документ, который удостоверяет личность туриста, пишет Pravda.Ru.
Граждане России не могут войти во дворец, поскольку в нем хранятся архивы Министерства ВС Франции. Свое решение французы объяснили тем, что вынуждены соблюдать меры безопасности в сложившейся политической ситуации.
Ранее экс-мэр Архангельска Александр Донской сообщил о «Русофоболокаторе». Это рейтинг государств, недружественно настроенных к россиянам.