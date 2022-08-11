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Российских туристов не пускают в Венсенский замок в Париже

Российских туристов не пускают в Венсенский замок в Париже

Вчера, 16:51
Фото: guide-de-paris.ru
Французские власти ужесточили отношения к российским гражданам. Их не пускают на экскурсии в Венсенский замок.

Сообщение о новых правилах пропуска появилось на сайте музейного комплекса. Теперь при посещении достопримечательности необходимо предъявлять документ, который удостоверяет личность туриста, пишет Pravda.Ru.

Граждане России не могут войти во дворец, поскольку в нем хранятся архивы Министерства ВС Франции. Свое решение французы объяснили тем, что вынуждены соблюдать меры безопасности в сложившейся политической ситуации.

Ранее экс-мэр Архангельска Александр Донской сообщил о «Русофоболокаторе». Это рейтинг государств, недружественно настроенных к россиянам.

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