Подмоченные выходные. На Омскую область надвигается неприятная погода

В пресс-службе администрации Омска предупредили жителей о непогоде, которая надвигается на Омскую область. Уже завтра, 12 августа, на регион и областной центр в том числе обрушатся дожди с грозами, а ветер ускорится до 15 м/с.
Вместе с грозами на территории региона может выпасть град. В связи с опасной погодой омских дачников предупредили о необходимости обезопасить свои огороды, иначе природное явление может уничтожить урожай.
Также на выходных омичам советуют остаться дома, чтобы не пострадать во время грозы. Возможны пожары и обрывы линий электропередачи.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жители Омска могут сообщить об опасности по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать «101». Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.