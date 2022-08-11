Подарок на день рождения. Омичке вырезали 17-килограммовую опухоль

Жительница Омской области за один день «полегчала» на 17 килограммов: хирурги удалили ей огромную опухоль яичника. Операция стала «подарком» на 61-летие женщины.
По словам женщины, некоторое время назад у нее начал расти живот. Происходящее она связывала с возрастными изменениями и обратилась за помощью только когда живот стал мешать ей обуваться.
Во время обследования онкомаркеры показали превышение нормы в четыре раза, и омичку срочно направили в онкодиспансер. Там стало ясно, что в животе женщины располагается огромная опухоль.
«Состояние омички вызывало опасения — в результате болезни она была истощена, хотя свое телосложение до болезни женщина характеризовала как среднее. Опухоль, которая расположилась в яичнике, выросла до гигантских размеров и занимала всю брюшную полость, что очень сильно ухудшало качество жизни — внутренние органы были сдавлены, пить и принимать пищу, лежать она уже не могла. Мы приняли решение о срочной операции», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Клинического онкологического диспансера Андрей Доронин.
Операцию провел врач-онколог гинекологического отделения Александр Сафронов. Он отметил, что опухоли таких размеров встречаются довольно редко: в большинстве случаев новообразование удается обнаружить на более ранней стадии.
«Операция была технически сложной из-за объема поражения. Анатомия брюшной полости была полностью изменена, рядом с опухолью находились крупные кровеносные сосуды. Немаловажный фактор — это состояние пациентки, она была истощена. После операции состояние женщины оценивается как удовлетворительное, с положительной динамикой уже через сутки она была переведена из реанимации в палату», — рассказал Александр Сафронов.
В пресс-службе областного минздрава добавили, что для предотвращения подобных случаев омичкам в любом возрасте проходить УЗИ органов малого таза. Также омичам рекомендуют проходить диспансеризацию в своей поликлинике или больнице, чтобы врачи могли обнаружить заболевание на ранней стадии.