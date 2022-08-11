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Переквалифицировался в пожарного. В Омске полицейский предотвратил крупный пожар

Переквалифицировался в пожарного. В Омске полицейский предотвратил крупный пожар

Вчера, 18:09
Фото: 55.мвд.рф

Омский полицейский спас частный дом от огня

Правоохранитель вовремя оказался в нужном месте и помог встревоженной жительнице.

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о пожаре, который удалось предотвратить благодаря полицейскому. Огонь вспыхнул в доме на улице Тарской.

Местная жительница вышла на улицу и ждала спасателей, и в этот момент мимо дома шел старший следователь ОП № 11 майор юстиции Толеген Жумабеков — он увидел взволнованную женщину, которая рассказала, что горит постройка на территории соседей.

Огонь в любой момент мог перекинуться на другие дома и постройки, и потому полицейский, не дожидаясь спасателей, занялся тушением. Вместе с хозяйкой по очереди они выносили из дома ведра с водой, а затем воспользовались огнетушителями.

В итоге полицейский вместе с омичкой смогли потушить хозпостройку, но у спасателей все равно осталась работа — им нужно было потушить крышу соседней постройки. В пожаре никто не пострадал, соседние дома также удалось спасти от возгорания.

#Ольга Акамова#Пожары#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Спасатель#Полиция#Видео
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