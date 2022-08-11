Параллельная, но реальность. Как за полгода в России поменялась преступность

Имея в виду, что «палочная» система в России никуда не ушла, надо полагать, что преступность продолжит расти. Полицейские должны раскрывать больше преступлений, а значит, и итоговые цифры будут больше. Из-за роста бедности омичи будут все больше доверять мошенникам, а на границах будет процветать контрабандная торговля.