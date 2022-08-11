Параллельная, но реальность. Как за полгода в России поменялась преступность

К возвращению в «лихие 90е» готовится все больше людей, особенно из небогатых регионов. Логично, что с падением уровня жизни растет преступность: кражи и грабежи происходят все чаще, а заработать законными методами можно немного, пишут «Новые известия».
Росстат согласился, что реальные доходы россиян просели почти на 2%. При этом официально безработица не растет: люди находятся в простое, бессрочных отпусках или работают неполный день. Все это — факторы роста преступности.
Эксперты уверены, что «90-х» в том виде, в каком они были, не повторится из-за переоснащения правоохранительных органов. Одни только видеокамеры значительно улучшают раскрываемость дел, а значит, желающим ограбить магазин придется быть более аккуратным.
Но это еще не означает, что преступность сильно снизится или вовсе исчезнет. «Бытовая» преступность как была, так и останется, а вот ОПГ серьезно переформатируются. На смену грубой силе приходит интеллект, и последователей Остапа Бендера станет намного больше.
«Если в 90-е страной управляли представители криминалитета, то в текущий момент — представители силового блока. Сама преступность перешла в экономическую плоскость, на улицах, как прежде, ничего не решается. Наиболее важные и прибыльные вопросы решаются в кабинетах за закрытыми дверьми», — считает Никита Безруков из Адвокатского бюро «Аксилиум».
Как и в любом социальном явлении, в преступности есть свои тенденции. Например, киберпреступность теперь занимает значительную долю от всех финансовых преступлений. Эксперты считают, что в кризис люди становятся более доверчивыми, хватаясь за любую возможность заработать или сохранить деньги. Профилактической работы со стороны полиции недостаточно, и преступления все равно совершаются.
Интересно, что преступность в России растет неравномерно. По подсчетам «Новых известий», сильнее всего выросла преступность в Челябинской области — сразу плюс 48% за полгода. Эксперты утверждают, что значительная доля таких преступлений связана с контрабандой: наиболее криминальные районы, ожидаемо, будут иметь границы с другими странами.
Другой момент — мигранты. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в стране растет число тяжких преступлений, совершенных мигрантами, которые заодно распространяют экстремистские настроения. Только за первые полгода 2022 года было расследовано 21 048 таких преступлений.
«Часть людей, которая к нам прибыла из стран СНГ и Балтии в прошлые годы, приехала сюда зарабатывать, но сегодня рухнули многие сферы приложения их сил. Как следствие — эта безысходность толкает на определенные виды преступлений. Но еще в последний год у нас выросла миграция с Украины. Люди, которые прибывают сюда — прибывают без ничего, не всегда они убежали с Украины из-за сложной обстановки — есть те, кто приехал с определенными позициями в отношении русских и не видят ничего зазорного, если экспроприировать у русских некоторые средства», — подчеркивает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ожидаемо, статистика преступности пополнилась делами об экстремизме. Рост за полгода составил рекордные 28,5%. Нетрудно догадаться, что рост связан с изменением законодательства и трактовкой тех или иных высказываний. Если у какого-нибудь блогера «неправильная» позиция, его запросто могут привлечь именно за экстремизм, уверяет Андрей Руденко из Ростовской областной коллегии адвокатов «Защита Ваших Прав».
Террористическая опасность коснулась не только приграничных регионов. Риск возникновения терактов есть в любой точке России вне зависимости от расположения. Однако на границе таких происшествий все равно больше. И одним из лидеров по этому показателю внезапно стала Карелия.
«Карелия представляет собой фактическую границу России с Финляндией, которая в настоящее время входит в пояс не симпатизирующих нам стран. До февраля данный регион был тихим, скучным и курортным, с крепкими этнокультурными связями с Финляндией. Однако с началом специальной операции влияние на данный регион со стороны соседей усилилось. В СМИ можно найти упоминания о том, что ряд финских политиков призывал признать Карелию оккупированной территорией, исконно принадлежавшей Финляндии. На фоне этого ФСБ России обычно начинает работать в несколько раз усерднее, поскольку, повторюсь, речь идет о фактической границе РФ», — утверждает Андрей Руденко.
При том стоит учитывать, что преступления террористической направленности — это не всегда стрельба и взрывы. Ложные сообщения о минировании тоже входят в эту статистику.
Имея в виду, что «палочная» система в России никуда не ушла, надо полагать, что преступность продолжит расти. Полицейские должны раскрывать больше преступлений, а значит, и итоговые цифры будут больше. Из-за роста бедности омичи будут все больше доверять мошенникам, а на границах будет процветать контрабандная торговля.
Однако, как пишут «Новые известия», в росте преступности есть своеобразная выгода: запуганными людьми проще управлять, и потому пока ситуация будет лишь усугубляться.