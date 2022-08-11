С 2019 года тянется история с установкой тарифов для регоператора «Магнит» и попытками их оспорить в суде.
Напомним, сначала на внезапно подорожавший вывоз мусора в частном секторе на Прямую линию президента пожаловался житель Омска. После этого стоимость услуги существенно снизили. Регоператор с этим не согласился и смог обжаловать решение УФАС. Недополученные деньги за 2020 год включили в расчеты за 2021-й. В итоге возврат суммы в 1,2 млрд рублей раздели на три года, чтобы снизить нагрузку на потребителей услуги: в 2021 году — 100 млн рублей, в 2022 году — 550 млн рублей и остаток в 2023 году — 550 млн рублей.
В марте прошлого года иск в Омский областной суд подал прокурор региона Николай Студеникин. Там говорилось, что тариф на обращение с ТКО, установленный ООО «Магнит» на 2-е полугодие 2021 года, был завышен. Проверка не подтвердила экономическую обоснованность расходов, понесенных регоператором по обращению с ТКО — компаниями «Магнит» и «Экос» при перевозке мусора в 2019 году. В тариф были заложены расходы на многокилометровые поездки в отдаленные села, откуда в действительности мусор не вывозили.
Весной этого года в Омском облсуде пришли к выводу, что тариф на вывоз мусора действительно завышен. Одновременно там рассматривали иск «Магнита» к РЭК, снизившей тариф на 30,2%. Он не был удовлетворен.
«Магнит» безуспешно обжаловал это решение в суде высшей инстанции. В итоге РЭК Омской области исполнила решение Пятого апелляционного суда Новосибирска. Из суммы необходимой валовой выручки регоператора по итогам 2021 года вычли 159 млн рублей, что повлекло небольшое снижение тарифа на вывоз мусора. В свою очередь это грозило отменой льготных тарифов для населения. Напомним, разница между тем, что платят потребители, и фактическим тарифом компенсируется из областного бюджета.
Чтобы вернуть тарифы к цифре, после которой возможны льготы, регоператору компенсируют вычтенные 159 млн рублей. Это сделают за счет денег, которые «Магниту» возвращают в качестве недополученных средств по отмененному решению УФАС:
«В целях соблюдения баланса экономических интересов ООО „Магнит“ и его абонентов, а также для обеспечения стабильности в сфере оказания услуг по обращению с ТКО, в 2021 году увеличена сумма возврата со 100 млн рублей до 259 млн рублей. В НВВ 2023 года останется учесть остаток суммы — 391 млн рублей. Данное решение принято РЭК Омской области с учетом интересов населения. Размер тарифа на 2021 год не изменится и, следовательно, не повлечет за собой перерасчет и отмену всех льготных тарифов за коммунальные услуги для жителей Омской области», — пояснила председатель РЭК Омской области Людмила Вичкуткина.