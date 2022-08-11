Напомним, сначала на внезапно подорожавший вывоз мусора в частном секторе на Прямую линию президента пожаловался житель Омска. После этого стоимость услуги существенно снизили. Регоператор с этим не согласился и смог обжаловать решение УФАС. Недополученные деньги за 2020 год включили в расчеты за 2021-й. В итоге возврат суммы в 1,2 млрд рублей раздели на три года, чтобы снизить нагрузку на потребителей услуги: в 2021 году — 100 млн рублей, в 2022 году — 550 млн рублей и остаток в 2023 году — 550 млн рублей.