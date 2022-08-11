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Омское управление лесного хозяйства через суд заставляют избавиться от свалок

Сегодня, 10:11
Фото: 1MI
Места незаконного складирования твердых бытовых отходов нашли в лесах недалеко от деревни Подгородное.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд по поводу ликвидации незаконных свалок в лесах. Ответчиком по этому делу проходит Главное управление лесного хозяйства Омской области. 

«В ходе проверки установлено, что недалеко от деревни Подгородное Омского района находится три несанкционированных места складирования твердых коммунальных отходов общей площадью 9 000 квадратных метров. Эти свалки расположены на территории земель лесного фонда и непосредственно граничат с лесными насаждениями», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

По закону леса подлежат охране от загрязнения и иного негативного воздействия.

Случаи, когда виновные в несанкционированном размещении отходов в лесах не выявлены, рассматриваются как факты неэффективного государственного лесного надзора.

«Главное управление лесного хозяйства региона, как исполнительный орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений, наделено всеми необходимыми полномочиями для организации деятельности по ликвидации свалок отходов производства и потребления на территории лесного фонда»,- объяснили в надзорном ведомстве. 

Собственно, по этой причине природоохранные прокуроры и обратились с иском в Куйбышевский районный суд с требованием признать действия ответчика незаконными и обязать его ликвидировать все свалки. 

В данный момент решение по делу еще не принято. 

#Василий Попов#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Лес#Экология#Свалка#Несанкционированная свалка
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