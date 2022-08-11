Омская компания «Зерно Сибири» объявила об уменьшении уставного капитала

Компания «Зерно Сибири» не раз попадала в скандальные истории. Самая громкая связана с хищением, по версии следствия, почти 100 млн рублей. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны бывший глава компании Алексей Секачев, директор «Глобал-С» Станислав Саута и экс-директор ООО «Дары Сибири» Максим Плужников. Еще один фигурант, Александр Четвериков, был объявлен в федеральный розыск, поскольку скрылся от следствия. Задержать его пока не удалось, что, впрочем, не мешает ему вести активно социальные сети. Он даже создал телеграм-канал, в котором рассказывает об Омской области и несправедливом, по его мнению, уголовном преследовании.