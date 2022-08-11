Омская компания «Зерно Сибири» объявила об уменьшении уставного капитала

Согласно имеющейся информации, процедура была запущена 5 августа. Причины, по которым это было сделано, официально не объявлены. В федеральном законе прописано, что организация уменьшает уставной капитал добровольно или принудительно. В случае с «Зерном Сибири» это может быть вынужденно-добровольный шаг, чтобы соответствующее ведомство не подало в суд иск о ликвидации компании.
Дело в том, что 51% доли логистической компании принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Другая доля была распределена между сельскохозяйственными компаниями, принявшими решение вступить в общество. При этом в апреле прошлого года, как писал «Омскинформ», акционеры начали покидать компанию. А неоплата ими взноса за участие в уставном капитале как раз может быть причиной запуска процедуры его уменьшения.
Напомним, логистическая компания «Зерно Сибири» была создана в 2019 году с целью оказать помощь омским сельхозпроизводителям в реализации продукции. С 2019 по 2021 год там сменилось три руководителя. В данный момент общество возглавляет Павел Багинский, ранее работавший главой Азовского района.
Компания «Зерно Сибири» не раз попадала в скандальные истории. Самая громкая связана с хищением, по версии следствия, почти 100 млн рублей. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны бывший глава компании Алексей Секачев, директор «Глобал-С» Станислав Саута и экс-директор ООО «Дары Сибири» Максим Плужников. Еще один фигурант, Александр Четвериков, был объявлен в федеральный розыск, поскольку скрылся от следствия. Задержать его пока не удалось, что, впрочем, не мешает ему вести активно социальные сети. Он даже создал телеграм-канал, в котором рассказывает об Омской области и несправедливом, по его мнению, уголовном преследовании.