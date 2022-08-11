На омском Левобережье начнут ходить новые троллейбусы «Адмирал»

В Омске продолжается обновление общественного транспорта. В 2021 году в город прибыл 51 экологичный автобус ЛиАЗ, работающий на природном газе. А в этом году благодаря бюджетному кредиту регион получил дополнительные средства на развитие транспортной инфраструктуры Левого берега, где вырастают новые микрорайоны.
На Левобережье планируют построить 10,5 км контактной троллейбусной сети, возвести тяговые подстанции и реконструировать депо на улице Ватутина. Кредиты на инфраструктурные проекты на федеральном уровне были поддержаны президентом Владимиром Путиным и партией «Единая Россия».
11 августа об этом жителям микрорайона на встрече рассказали представители администрации города. Омичка Ольга Клименко, живущая доме на улице Лукашевича, рассказала, что сейчас общественный транспорт есть, но добираться на нем некомфортно.
«На остановках нас ожидает малогабаритный транспорт, в котором нет ни воздуха, ни места. Ни с чемоданом не проехать, ни с детьми, это всё очень сложно», — отметила омичка.
По словам заместителя директора департамента транспорта администрации Омска Игоря Кожухова, в районах жилой застройки будут улучшать транспортную инфраструктуру.
«Сейчас проводятся работы по закупке троллейбусов. Первые 4 уже в пути, едут в Омск. В течение двух недель мы планируем получить 9 троллейбусов. Всего планируется приобретение 49 троллейбусов для организации работы новых троллейбусных маршрутов», — рассказал Игорь Кожухов.
Директор муниципального предприятия «Электрический транспорт» Сергей Фролов заверил омичей, что для запуска троллейбусов восстановят депо на улице Ватутина.
«Восстановим депо, сделаем диспетчерскую возле „МЕГИ“, диспетчерскую на ул. Верхнеднепровская. Установим контактную сеть, отремонтируем каналы, завезём новое оборудование. Новая троллейбусная сеть соединит новые районы Левобережья с правым берегом города. Данная троллейбусная сеть будет проходить по улицам Лукашевича, Комарова, Крупской, Ватутина, Перелёта, что существенно улучшит транспортное обеспечение жителей Левобережья», — отметил Фролов.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до 2024 года регион планирует закупить еще 200 автобусов нового типа. Экономия топлива и уменьшение выбросов в атмосферу должны составить более 50%. Кроме того, развитие транспортной инфраструктуры включено в народную программу «Единой России», с которой партия победила на выборах депутатов Госдумы в прошлом году.
Напомним, что в рамках «Народной программы» партия «Единая Россия» уделяет особое внимание увеличению количества экологически чистого общественного транспорта.