На омском Левобережье начнут ходить новые троллейбусы «Адмирал»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до 2024 года регион планирует закупить еще 200 автобусов нового типа. Экономия топлива и уменьшение выбросов в атмосферу должны составить более 50%. Кроме того, развитие транспортной инфраструктуры включено в народную программу «Единой России», с которой партия победила на выборах депутатов Госдумы в прошлом году.