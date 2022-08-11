Ехали за алкоголем. Омичка выпала из машины во время крупного ДТП

Далее выяснились подробности. Бывший за рулем 35-летний мужчина подрабатывал у владельца авто. После работы на стройке они совместно выпивали, пригласили общую знакомую - она в итоге и пострадала в ДТП. В какой-то момент хозяин пошел спать, а работник с 53-летней подругой решили съездить в магазин за алкоголем. Мужчина без спроса взял машину своего работодателя и пьяным сел за руль.