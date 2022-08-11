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Ехали за алкоголем. Омичка выпала из машины во время крупного ДТП

Сегодня, 13:08
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омской области женщина выпала из перевернувшейся машины

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Вчера в 21:30 вечера произошло серьезное ДТП в селе Любино-Малороссы. 35-летний мужчина за рулем ВАЗ-2121 не справился с управлением, машина слетела в левый кювет и перевернулась. Пассажирку - 53-летнюю женщину - выбросило из салона. С тяжелыми травмами ее увезли в больницу в Омск, сообщили в региональном УМВД.

Прибывший на место аварии участковый знал, что машина принадлежит не водителю, а 59-летнему жителю того же села. Полицейский сам сообщил владельцу о случившемся.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Далее выяснились подробности. Бывший за рулем 35-летний мужчина подрабатывал у владельца авто. После работы на стройке они совместно выпивали, пригласили общую знакомую - она в итоге и пострадала в ДТП. В какой-то момент хозяин пошел спать, а работник с 53-летней подругой решили съездить в магазин за алкоголем. Мужчина без спроса взял машину своего работодателя и пьяным сел за руль.

В его отношении возбудили административное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительских прав. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неправомерное завладение транспортом без цели хищения.

Еще одно уголовное дело мужчине грозит по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Решение примут после судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить вред здоровью, причиненный пассажирке.

#Екатерина Чаплинская#Полиция#ДТП#Происшествия
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