Город55
ГлавноеВсе новости

Диетолог Дюваль предупредила о вреде заготовок на зиму

Вчера, 16:55
Заготовки в виде различных солений и варенья, которые россияне привыкли делать в летние периоды на зиму, не только не полезны, но еще и могут навредить. Об этом предупредила диетолог Анжелика Дюваль.

Врач акцентировала внимание на том, что традиция варить, солить, мариновать и закатывать на зиму фрукты, овощи и ягоды уходит своими корнями в далекое прошлое. Она связана с тем, что у людей не было тогда доступа к таким продуктам во время холодов, пишет Pravda.Ru. Однако, пользу для организма заготовки не несут, подчеркнула Дюваль. Диетолог объяснила это тем, что в них используют большие объемы сахара и соли, а также уксус.

По словам врача, от употребления заготовок следует отказаться тем, кто стремится избавиться от лишней массы тела. Серьезный вред они несут также лицам, страдающим от хронических заболеваний ЖКТ. Многим витаминам, кислотам и минеральным веществам от высоких температур свойственно окисляться или приобретать органические формы. В результате образуются продукты, способствующие образованию камней в желчном пузыре и почках, а также возникновению проблем с артериальным давлением, отметила Дюваль.

Пользы нет также и от варенья. Термическая обработка фруктов и ягод лишает их витаминов и напитывает сахаром, резюмировала врач.

#Светлана Павлова
Подпишитесь
В Омске повысился уровень угарного газа в воздухе
Вчера, 11:04
292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
10 августа, 11:20
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Сегодня, 07:55
Омскому «Магниту» компенсируют 159 млн, которые у него вычли за невывезенный мусор
Вчера, 16:53
Центр Омска перекроют на четыре дня для фестиваля ШТОРМ FEST
10 августа, 13:22
В омском минобразования утвердили новых заместителей министра
Новые должности официально получили Лариса Жукова и Николай Сергеев.
Вчера, 16:34