Диетолог Дюваль предупредила о вреде заготовок на зиму

Врач акцентировала внимание на том, что традиция варить, солить, мариновать и закатывать на зиму фрукты, овощи и ягоды уходит своими корнями в далекое прошлое. Она связана с тем, что у людей не было тогда доступа к таким продуктам во время холодов, пишет Pravda.Ru. Однако, пользу для организма заготовки не несут, подчеркнула Дюваль. Диетолог объяснила это тем, что в них используют большие объемы сахара и соли, а также уксус.