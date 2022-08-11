Диетолог Дюваль предупредила о вреде заготовок на зиму

Врач акцентировала внимание на том, что традиция варить, солить, мариновать и закатывать на зиму фрукты, овощи и ягоды уходит своими корнями в далекое прошлое. Она связана с тем, что у людей не было тогда доступа к таким продуктам во время холодов, пишет Pravda.Ru. Однако, пользу для организма заготовки не несут, подчеркнула Дюваль. Диетолог объяснила это тем, что в них используют большие объемы сахара и соли, а также уксус.
По словам врача, от употребления заготовок следует отказаться тем, кто стремится избавиться от лишней массы тела. Серьезный вред они несут также лицам, страдающим от хронических заболеваний ЖКТ. Многим витаминам, кислотам и минеральным веществам от высоких температур свойственно окисляться или приобретать органические формы. В результате образуются продукты, способствующие образованию камней в желчном пузыре и почках, а также возникновению проблем с артериальным давлением, отметила Дюваль.
Пользы нет также и от варенья. Термическая обработка фруктов и ягод лишает их витаминов и напитывает сахаром, резюмировала врач.