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Деревню на севере Омской области засыпало градом размером с помидор

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI

В Омской области выпал огромный град

Фотографии осадков опубликовали местные жители в соцсетях.

В паблике «Омск Live» соцсети ВКонтакте появились снимки града размером с небольшой помидор или сливу. Как рассказал автор записи, такие осадки выпали на севере Омской области, в деревне Большая Тебендя Усть-Ишимского района.

Впрочем, в комментариях под записью не уверены в правдивости снимков. Жители района утверждают, что последняя гроза на севере региона была во вторник, и больших осадков в тот день не было.

Другие же омичи сообщили, что в деревне попросту нет интернета, и потому жители только сейчас смогли опубликовать снимки града шокирующих размеров.

Добавим, что в Обь-Иртышском УГМС предрекли град в ближайшие дни по всей Омской области.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Град#Снег#Осадки#Погода
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