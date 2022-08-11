Деревню на севере Омской области засыпало градом размером с помидор

В паблике «Омск Live» соцсети ВКонтакте появились снимки града размером с небольшой помидор или сливу. Как рассказал автор записи, такие осадки выпали на севере Омской области, в деревне Большая Тебендя Усть-Ишимского района.
Впрочем, в комментариях под записью не уверены в правдивости снимков. Жители района утверждают, что последняя гроза на севере региона была во вторник, и больших осадков в тот день не было.
Другие же омичи сообщили, что в деревне попросту нет интернета, и потому жители только сейчас смогли опубликовать снимки града шокирующих размеров.
Добавим, что в Обь-Иртышском УГМС предрекли град в ближайшие дни по всей Омской области.