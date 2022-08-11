Базовая кафедра «Газпром нефти» приняла на обучение будущих нефтепереработчиков

Специалистов на базовой кафедре «Газпром нефти» в ОмГТУ готовят по двум направлениям: «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Будущие нефтепереработчики имеют возможность пройти практику на реальном производстве - непосредственно на технологических объектах Омского НПЗ. Такая практика позволяет закрепить полученные теоретические знания.