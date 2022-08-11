Базовая кафедра «Газпром нефти» приняла на обучение будущих нефтепереработчиков

В наборе абитуриентов для нового потока обучения принимали участие эксперты из числа сотрудников Омского НПЗ. Предприятие взаимодействует с ключевыми вузами региона для подготовки высококвалифицированных кадров для современного нефтеперерабатывающего производства. Совместно с областным министерством образования реализуется профориентационная программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ».
«Газпром нефть» создает условия для формирования у студентов компетенций, полностью отвечающих потребностям производства. Омский НПЗ на протяжении многих лет успешно ведет подготовку кадров для региональной промышленности. Обучающиеся получают карьерные перспективы, оставаясь в родном регионе, а предприятие – новое поколение молодых амбициозных специалистов», — отметила заместитель министра образования Омской области Елена Корчагина.
Специалистов на базовой кафедре «Газпром нефти» в ОмГТУ готовят по двум направлениям: «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Будущие нефтепереработчики имеют возможность пройти практику на реальном производстве - непосредственно на технологических объектах Омского НПЗ. Такая практика позволяет закрепить полученные теоретические знания.
«Благодаря масштабной модернизации Омский НПЗ располагает набором самых современных производственных процессов. Для работы на предприятии такого уровня нужны профессионалы с высокой квалификацией. Поэтому мы уделяем особое внимание профориентации и подготовке специалистов. После обучения на базовой кафедре к нам приходят молодые люди, настроенные на профессиональное развитие. У них есть необходимые качества для эффективной работы и реализации в профессии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Все выпускники базовой кафедры гарантированно получают возможность работать на Омском НПЗ.