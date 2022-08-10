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Жара задержится в Омске еще как минимум на три дня

Жара задержится в Омске еще как минимум на три дня

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
При этом, по прогнозу синоптиков, в дневные часы возможны дожди и грозы.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей до конца рабочей недели. 

Сегодня в среду, 10 августа, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов Цельсия. Ночью столбики термометра покажут от +11 до +16 градусов. 

В четверг, 11 августа, в дневные часы жара прибавит еще несколько градусов:  +24...+29, ночью будет чуть прохладнее, чем сутки назад: +10...+15 градусов. 

Аналогичные показатели ждут омичей и в пятницу, 12 августа:  +24...+29, и лишь по северо-западу области «похолодает» до +19.   

При этом, по прогнозам синоптиков, днем в эти три дня возможны кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/с, ночью – туманы. 

#Василий Попов#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Жара#Дождь#Туман#Гроза
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