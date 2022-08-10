Жара задержится в Омске еще как минимум на три дня

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей до конца рабочей недели.
Сегодня в среду, 10 августа, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов Цельсия. Ночью столбики термометра покажут от +11 до +16 градусов.
В четверг, 11 августа, в дневные часы жара прибавит еще несколько градусов: +24...+29, ночью будет чуть прохладнее, чем сутки назад: +10...+15 градусов.
Аналогичные показатели ждут омичей и в пятницу, 12 августа: +24...+29, и лишь по северо-западу области «похолодает» до +19.
При этом, по прогнозам синоптиков, днем в эти три дня возможны кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/с, ночью – туманы.