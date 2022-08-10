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Вышел с работы и исчез. В Омске неделю разыскивают молодого парня

Вышел с работы и исчез. В Омске неделю разыскивают молодого парня

Сегодня, 09:05
Фото: 1MI

В Омске ушел с работы и бесследно исчез 29-летний парень.

По информации поисковиков, омич пропал еще 3 августа.

В официальной группе поискового отряда «ДоброСпас - Омск» в соцсети «ВКонтакте» разместили просьбу о помощи в поисках 29-летнего Егора Гаврикова, который бесследно пропал еще 3 августа. 

Как значится в ориентировке, в тот день Егор вышел с работы из здания по улице 1-я Индустриальная, 8 и ушел в неизвестном направлении. 

Приметы пропавшего: рост 191 сантиметр, глаза голубые, волосы короткие темно-русые. 

Был одет: темно-синие брюки, кофту темно-синего цвета с светлой полоской и светлой надписью RUSSIA на груди (как на фото), кроссовки COLAMBIA черного цвета. На руке часы CASIO серебристого цвета. 

Фото: "ДоброСпас-Омск"

Если вам что-либо известно о местонахождении Егора Гаврикова свяжитесь с поисковиками или позвоните в полицию. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Пропал человек#Розыск
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