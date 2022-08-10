Вышел с работы и исчез. В Омске неделю разыскивают молодого парня

В официальной группе поискового отряда «ДоброСпас - Омск» в соцсети «ВКонтакте» разместили просьбу о помощи в поисках 29-летнего Егора Гаврикова, который бесследно пропал еще 3 августа.
Как значится в ориентировке, в тот день Егор вышел с работы из здания по улице 1-я Индустриальная, 8 и ушел в неизвестном направлении.
Приметы пропавшего: рост 191 сантиметр, глаза голубые, волосы короткие темно-русые.
Был одет: темно-синие брюки, кофту темно-синего цвета с светлой полоской и светлой надписью RUSSIA на груди (как на фото), кроссовки COLAMBIA черного цвета. На руке часы CASIO серебристого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Егора Гаврикова свяжитесь с поисковиками или позвоните в полицию.