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ВСК поможет россиянам побороть стресс: запустили службу психологической помощи

ВСК поможет россиянам побороть стресс: запустили службу психологической помощи

Вчера, 20:04
Страховой Дом ВСК расширяет перечень услуг в рамках проекта «Цифровая клиника», запущенного в июле 2022 года. Теперь клиентам компании будет доступна служба плановой психологической поддержки, организованной на базе собственного единого сертифицированного медицинского центра ВСК.

Получить консультацию специалиста сможет любой клиент ВСК – пользователь интернет-магазина ВСК и приложения «ВСК Страхование», независимо от наличия полиса ДМС.

Служба психологической помощи от ВСК – это уникальный проект, на данный момент не имеющий аналогов на рынке. Консультации клиентов в рамках продукта проводят штатные сотрудники компании – собственная служба проверенных психологов, имеющих большой опыт работы и высокую квалификацию.

Кроме того, отличает продукт ВСК и то, что консультации психологов доступны не только клиентам компании в рамках ДМС и владельцам других полисов ВСК, но и любому человеку, которому необходима психологическая поддержка.

Плановые консультации психологов проводятся в режиме онлайн. Со специалистом можно обсудить проблемы личностного и профессионального роста, трудности в семейных отношениях, в частности во взаимоотношениях с детьми, личностный кризис, эмоциональное выгорание и другие вопросы. Клиенты могут обратиться как за разовой консультацией, так и за длительным курсовым лечением.

Специалисты не просто дают рекомендации, но и помогают сформировать путь к выздоровлению с применением новейших психологических тактик и индивидуального подхода к каждому пациенту. Так, при обращении за консультацией сервис осуществляет поиск профильного специалиста, специализирующегося на проблеме данного клиента.

«Наша компания уже давно включает услугу психологической помощи в большинство своих страховых продуктов. Мы видим высокий спрос на услуги психологов среди наших клиентов, – отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК. - Главная же цель проекта: создать качественный сервис и оказать поддержку во всех сферах и при любых обстоятельствах в жизни клиентов».

 

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