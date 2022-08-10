В Омской области прохожего обвинили в домогательствах к маленьким девочкам

В паблике «Алло, Калачинск» в соцсети «ВКонтакте» в понедельник 8 августа появился пост о якобы домогательствах к двум маленьким девочкам.
«На Петра Ильичева (в городе Калачинск – прим.ред.), мою сестру и ее подругу (9 и 11 лет девочкам), преследовал странный тип. Он брал их за руки и тянул, якобы для разговора. Слава Богу я проезжала мимо и увидела это, мне показалось это странным, и я подлетела на выручку девчонкам. Сейчас девочки в шоке, боятся выходить на улицу. Этот человек низкого роста, худощавый, в синем спортивном костюме!» – сообщила в паблике подписчица под ником Виталина Салахова.
За комментариями по данному инциденту Город55 обратился в УМВД по Омской области.
«По информации из социальных сетей зарегистрирован материал проверки. Из очевидцев в полицию никто не обращался», – пояснили Город55 в региональной полиции.
Тем не менее по данному факту сейчас проводится проверка.