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В Омской области прохожего обвинили в домогательствах к маленьким девочкам

В Омской области прохожего обвинили в домогательствах к маленьким девочкам

Сегодня, 09:28
По информации Города55, этим инцидентом уже заинтересовались в полиции.

В паблике «Алло, Калачинск» в соцсети «ВКонтакте» в понедельник 8 августа появился пост о якобы домогательствах к двум маленьким девочкам. 

«На Петра Ильичева (в городе Калачинск – прим.ред.), мою сестру и ее подругу (9 и 11 лет девочкам), преследовал странный тип. Он брал их за руки и тянул, якобы для разговора. Слава Богу я проезжала мимо и увидела это, мне показалось это странным, и я подлетела на выручку девчонкам. Сейчас девочки в шоке, боятся выходить на улицу. Этот человек низкого роста, худощавый, в синем спортивном костюме!» – сообщила в паблике подписчица под ником Виталина Салахова. 

За комментариями по данному инциденту Город55 обратился в УМВД по Омской области. 

«По информации из социальных сетей зарегистрирован материал проверки. Из очевидцев в полицию никто не обращался», – пояснили Город55 в региональной полиции. 

Тем не менее по данному факту сейчас проводится проверка. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полиция#Дети#Педофил
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