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В Омске врач-онколог получила срок за хищение дорогостоящих лекарств

В Омске врач-онколог получила срок за хищение дорогостоящих лекарств

Сегодня, 10:45
Общая сумма похищенного, по подсчетам силовиков, потянула на 1.3 млн рублей.

Октябрьский районный суд города Омска огласил вердикт по уголовному делу 54-летнего врача-онколога из «Клинического онкологического диспансера».  На скамье подсудимых женщина оказалась по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. 

«В суде установлено, что фигурантка дела, работая в мае 2020 – январе 2021 года в  диспансере, похитила 9 упаковок дорогостоящего препарата на общую сумму более 1,3 млн рублей», – сообщили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

По версии следствия, женщина внесла фиктивные сведения в медицинскую документацию о выдаче лекарства пациенту, от приема которого последний отказался по состоянию здоровья. Эта схема и позволила похитить противоопухолевые препараты. 

Ни на следствии, ни на суде обвиняемая вину так и не признала. Однако суд счел иначе и приговорил врача-онколога к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев, а также назначил штраф в 900 тысяч рублей.

Помимо этого сохранен арест на денежные средства осужденной в сумме 900 тыс рублей до оплаты штрафа.

Дело возбудили по материалам проверки  УФСБ по Омской области. 

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