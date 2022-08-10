В Омске врач-онколог получила срок за хищение дорогостоящих лекарств

Октябрьский районный суд города Омска огласил вердикт по уголовному делу 54-летнего врача-онколога из «Клинического онкологического диспансера». На скамье подсудимых женщина оказалась по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
«В суде установлено, что фигурантка дела, работая в мае 2020 – январе 2021 года в диспансере, похитила 9 упаковок дорогостоящего препарата на общую сумму более 1,3 млн рублей», – сообщили Городу55 в прокуратуре Омской области.
По версии следствия, женщина внесла фиктивные сведения в медицинскую документацию о выдаче лекарства пациенту, от приема которого последний отказался по состоянию здоровья. Эта схема и позволила похитить противоопухолевые препараты.
Ни на следствии, ни на суде обвиняемая вину так и не признала. Однако суд счел иначе и приговорил врача-онколога к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев, а также назначил штраф в 900 тысяч рублей.
Помимо этого сохранен арест на денежные средства осужденной в сумме 900 тыс рублей до оплаты штрафа.
Дело возбудили по материалам проверки УФСБ по Омской области.