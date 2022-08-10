В Омске врач-онколог получила срок за хищение дорогостоящих лекарств

Ни на следствии, ни на суде обвиняемая вину так и не признала. Однако суд счел иначе и приговорил врача-онколога к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев, а также назначил штраф в 900 тысяч рублей.