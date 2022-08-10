В Омск везут два новых троллейбуса «Адмирал»

В департаменте транспорта мэрии города сообщили, что поставщик отправил в Омск два первых троллейбуса «Адмирал». Транспорт погружен на тралы и прибудет к месту назначения уже в ближайшее выходные.
Новый подвижной состав вмещает до 100 пассажиров, оборудован системой навигации ГЛОНАСС, видеонаблюдением, системами кондиционирования, оснащен USB-зарядками для смартфонов и общедоступным Wi-Fi.
«Поставку всей партии новых троллейбусов планируется осуществить до конца августа. По прибытии в Омск подвижной состав будет брендирован – на него нанесут эмблемы, рисунки и надписи, в том числе напоминающие омичам о том, что троллейбус является экологическим видом транспорта», — рассказал Городу55 исполняющий обязанности директора департамента транспорта Игорь Кожухов.
Напомним, как ранее сообщал Город55, 9 низкопольных троллейбусов для Омска поставит московская компания ООО «ПК Транспортные системы». Цена вопроса — 216.9 млн рублей.