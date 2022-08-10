Город55
ГлавноеВсе новости

В Челябинске полицейские обратились к спасателям, чтобы те помогли снять наручники

Сегодня, 13:39
В Челябинске сотрудники полиции вынуждены были прибегнуть к помощи спасателей из-за заклинившего механизма наручников на задержанном.

Как сообщает fedpress.ru, полицейским сообщили о мужчине, который бегал с ножом в руке по улице Университетская Набережная. Сначала он выкрикивал угрозы с балкона, а потом схватил нож и выбежал на улицу.

Прибывший наряд полиции быстро его обезвредил и хотел передать медикам ввиду явного неадекватного состояния задержанного. Но с этим неожиданно возникла заминка, поскольку сломался механизм наручников.

Пришлось вызывать сотрудников городской службы спасения, которые сняли наручники с помощью слесарного инструмента. На всю операцию ушло не более десяти минут.

Как оказалось, у задержанного мужчины - психическое заболевание. После того, как с него были сняты наручники, его увезли в больницу.

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках
Сегодня, 11:58
292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
Сегодня, 11:20
Омский водолаз погиб в поисках тела сотрудника полиции
Сегодня, 14:29
С начала года 108 омичей получили травмы при катании на электросамокатах
Сегодня, 12:30
Центр Омска перекроют на четыре дня для фестиваля ШТОРМ FEST
Сегодня, 13:22
В омском минобразования собираются изменить состав заместителей министра
Сегодня, 09:00