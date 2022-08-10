В Челябинске полицейские обратились к спасателям, чтобы те помогли снять наручники

Как сообщает fedpress.ru, полицейским сообщили о мужчине, который бегал с ножом в руке по улице Университетская Набережная. Сначала он выкрикивал угрозы с балкона, а потом схватил нож и выбежал на улицу.
Прибывший наряд полиции быстро его обезвредил и хотел передать медикам ввиду явного неадекватного состояния задержанного. Но с этим неожиданно возникла заминка, поскольку сломался механизм наручников.
Пришлось вызывать сотрудников городской службы спасения, которые сняли наручники с помощью слесарного инструмента. На всю операцию ушло не более десяти минут.
Как оказалось, у задержанного мужчины - психическое заболевание. После того, как с него были сняты наручники, его увезли в больницу.