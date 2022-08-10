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В Башкирии через 20 лет было раскрыто убийство мальчика матерью

Сегодня, 13:40
В Башкирии раскрыто убийство 11-летнего мальчика из Сибая, пропавшего в 2001 году. По версии следствия, ребенка в лесу поясом от халата задушила родная мать по требованию сожителя.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, в убийстве ребенка подозреваются двое супругов в возрасте 53 и 62 года, проживающие сегодня в Уфе.

Когда летом 2001 года в Сибае исчез 11-летний мальчик, гостивший у дедушки и бабушки, было возбуждено уголовное дело. Но найти ребенка тогда так и не удалось.

Эта история уже забылась, и вдруг в 2017 году в лесу в Баймакском районе местный житель наткнулся в лесу на останки ребенка. Экспертиза установила, что они принадлежали именно исчезнувшему мальчику. Но и тогда убийц не нашли.

Но в прошлом году следователи выяснили, что убийство ребенка - на совести его матери и отчима. Как оказалось, последний до такой степени не любил приемного сына, что уговорил женщину убить его. Этому способствовало то, что у пары к тому времени появился свой ребенок.

Подгоняемая сожителем, женщина уехала с сыном на велосипеде в лес, где задушила ребенка поясом от халата. А затем тут же закопала тело.

 

#Светлана Павлова
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