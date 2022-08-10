Три самые читаемые новости Омска о выбросах, выборах и о суде над депутатом

Новость №1. Огорчительная. В омском минприроды только сейчас, спустя почти месяц объявили о шокирующем превышении ПДК фенола - в воздухе обнаружили в 292 раза больше нормы опасного вещества. Что случилось в июле и почему об этом стало известно только сейчас, можно узнать из материала ниже.