Три самые читаемые новости Омска о выбросах, выборах и о суде над депутатом

Новость №1. Огорчительная. В омском минприроды только сейчас, спустя почти месяц объявили о шокирующем превышении ПДК фенола - в воздухе обнаружили в 292 раза больше нормы опасного вещества. Что случилось в июле и почему об этом стало известно только сейчас, можно узнать из материала ниже.
Новость №2. Депутатская. Омский суд объявил в розыск депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко. Его обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Дважды Петренко не явился в суд.
Новость №3. Избирательная. Губернатор Омской области официально освободил с должности члена облизбиркома с правом решающего города Алексея Нестеренко. Спустя 12 лет председательства комиссии он уходит на заслуженный отдых.