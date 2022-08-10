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Три самые читаемые новости Омска о выбросах, выборах и о суде над депутатом

Три самые читаемые новости Омска о выбросах, выборах и о суде над депутатом

Вчера, 20:17
Фото: Город55
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Новость №1. Огорчительная. В омском минприроды только сейчас, спустя почти месяц объявили о шокирующем превышении ПДК фенола - в воздухе обнаружили в 292 раза больше нормы опасного вещества. Что случилось в июле и почему об этом стало известно только сейчас, можно узнать из материала ниже.  

292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
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Новость №2. Депутатская. Омский суд объявил в розыск депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко. Его обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Дважды Петренко не явился в суд. 

Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках
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Новость №3. Избирательная. Губернатор Омской области официально освободил с должности члена облизбиркома с правом решающего города Алексея Нестеренко. Спустя 12 лет председательства комиссии он уходит на заслуженный отдых. 

Омский облизбирком за месяц до выборов официально остался без председателя
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