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Тень не спасет! На Омскую область обрушится погода, как на Мадагаскаре

Тень не спасет! На Омскую область обрушится погода, как на Мадагаскаре

Вчера, 16:57
Фото: 1MI

В Омскую область перед выходными придут сильные дожди

Прогноз погоды по версии портала Ventusky.com*.

Как передавали синоптики Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни омичей ждет достаточно жаркая погода. На портале Ventusky.com появились некоторые подробности погоды на ближайшие дни. Оказывается, уже завтра, 11 августа, в регион вернутся затяжные дожди. 

В полдень в четверг небо над Омском затянет грозовыми тучами, но ближе к вечеру дожди уйдут на юг региона. При этом на значительной части региона установится жаркая погода - до +27 градусов. Сильный ветер ждать не придется, максимум он будет дуть со скоростью 6 м/с. 

Фото: www.ventusky.com

В пятницу, 12 августа, на северо-западу Омской область пройдет холодный циклон, который принесет сильные грозы с ливнями. Ближе к ночи они переместятся на север региона, но частично захватят и Омск. Ветер проследует за грозами и будет дуть со скоростью около 6 м/с. 

А уже на выходных, 13 и 14 августа, начнет падать дневная температура. Она опустится примерно до +20 градусов, но случится это не совсем из-за дождей. Осадки в эти дни ожидаются небольшие и только по северной части Омской области. А вот ветер к вечеру воскресенья разгонится до 8 м/с.

*прогноз погоды актуален на момент публикации материала.

Фото: www.ventusky.com
#Омск#Погода#Новости#Омская область#Осадки#Дожди#Жара#Город#Ольга Акамова
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