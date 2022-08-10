Тень не спасет! На Омскую область обрушится погода, как на Мадагаскаре

А уже на выходных, 13 и 14 августа, начнет падать дневная температура. Она опустится примерно до +20 градусов, но случится это не совсем из-за дождей. Осадки в эти дни ожидаются небольшие и только по северной части Омской области. А вот ветер к вечеру воскресенья разгонится до 8 м/с.