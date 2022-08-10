Татьяна Минеева рассказала, что думают бизнесмены о поправках в закон «О рекламе»

На первом съезде операторов рекламы, объединившим 554 предприятия из сферы рекламного бизнеса, который прошел 10 августа, Минеева огласила мнение российских бизнесменов о данных поправках, сообщает newstracker.ru.
Она рассказала, что в законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений было внесено свыше 100 поправок, и назвала настроения предпринимателей относительно данного документа негативными. Бизнесмены считают нововведения угрожающими для 90% рынка наружной рекламы, и без того обремененного кредитами. Известно, что размер отраслевой задолженности составляет свыше 15 млрд руб. Принятие законопроекта создает угрозу появления искусственного монополиста на пока еще успешном высокотехнологичном конкурентном рынке.
«Потерять работу могут до 150 тыс. специалистов. В случае принятия законопроекта россияне будут вынуждены покупать и продавать товары через неконтролируемые мессенджеры. Предлагаем ограничиться в законопроекте введением процедур премодерации цифрового контента. Рады видеть консолидацию отрасли. Приглашаем к продолжению обсуждения и отстаивания интересов отрасли на наших площадках!» — обратилась Минеева к присутствующим.
Законопроект был зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности Государственной думы 8 июля и принят в первом чтении уже спустя неделю, 15 июля. Его рассмотрели в профильном комитете и Совете Госдумы. Последний направил его для обсуждения депутатам.