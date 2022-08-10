Татьяна Минеева рассказала, что думают бизнесмены о поправках в закон «О рекламе»

Она рассказала, что в законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений было внесено свыше 100 поправок, и назвала настроения предпринимателей относительно данного документа негативными. Бизнесмены считают нововведения угрожающими для 90% рынка наружной рекламы, и без того обремененного кредитами. Известно, что размер отраслевой задолженности составляет свыше 15 млрд руб. Принятие законопроекта создает угрозу появления искусственного монополиста на пока еще успешном высокотехнологичном конкурентном рынке.