Суд в Омске отказал в установке портрета Сталина на Аллее Славы

В Центральном районном суде Омска в понедельник, 8 августа, рассмотрели иск частного учреждения «Музей славы» к мэрии и Совету ветеранов и пенсионеров. Учреждение пыталось добиться разрешения на установку портрета Иосифа Сталина и Дмитрия Язова на Аллее Славы.
Согласно карточке дела, судья отказался удовлетворять требования истца. Как сообщает портал NGS55.RU со ссылкой на представителей суда, помимо разрешения на установку портретов «Музей Сталина» также требовал убрать с Аллеи портреты всех лиц, не имеющих отношения к участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Основатель музея Станислав Липатов отметил, что сейчас на аллее располагаются портреты не только ветеранов и тружеников тыла, но и руководителей общественных объединений ветеранов и активистов. Они, по его мнению, должны висеть на отдельной аллее, а в центре города обустроена именно Аллея участников Великой Отечественной войны.
Липатов заявил, что за несколько дней до вынесения решения по делу городские власти убрали с Аллеи табличку с названием, сделав тем самым требования «Музея Сталина» неактуальными. Несмотря на отрицательное решение суда, представители музея собираются обжаловать это решение и обратиться в прокуратуру и Союз городов-героев.