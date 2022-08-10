Суд в Омске отказал в установке портрета Сталина на Аллее Славы

Основатель музея Станислав Липатов отметил, что сейчас на аллее располагаются портреты не только ветеранов и тружеников тыла, но и руководителей общественных объединений ветеранов и активистов. Они, по его мнению, должны висеть на отдельной аллее, а в центре города обустроена именно Аллея участников Великой Отечественной войны.