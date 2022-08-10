Специалисты дали советы по подготовке к школе будущих первоклассников

Так считает Александра Жигунова, специалист внеучебной деятельности МГПУ, член ассоциации педагогов РФ. Эксперт рекомендует при подготовке к школе использовать как можно больше материалов, содержащих красочные иллюстрации, передает Pravda.Ru. С дошкольником нужно проводить тематические беседы. Например, можно обсуждать поступки мультипликационных персонажей, поскольку из мультфильмов маленькие телезрители также черпают много информации.
По мнению психолога Киры Гольдштейн, родителям будущих школьников нужно акцентировать внимание на рисовании, упражнениях на тренировку памяти, мышления и внимания. Не нужно заставлять ребенка слишком много читать и писать. Этому он научится в школе.
Большое значение специалисты отводят правильному режиму дня. Хотя бы за 2 недели до начала учебного года будущего первоклассника нужно приучить жить по расписанию — раньше ложиться и вставать, чтобы быть бодрым во время занятий в школе.
Психологи уточнили, что ложиться спать детям нужно не позднее 9 часов вечера. Продолжительность детского сна должна составлять примерно 11 часов.
Специалист системы «Актион Образование» Наталья Синельникова поделилась рекомендацией педиатров и невропатологов, которые советуют включить в распорядок дня зарядку по утрам и двухчасовые прогулки на свежем воздухе.