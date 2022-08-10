«Скопинского маньяка» арестовали на десять суток

Мировой суд Рязанской области назначил Виктору Мохову наказание в виде административного ареста на 10 суток — «скопинский маньяк» уже не в первый раз нарушил условия надзора. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на информацию с официального веб-ресурса судебного участка.
Постановление о наказании на сайте суда появилось 9 августа 2022 года. В соответствии с ним, Виктор Мохов после полуночи отсутствовал по месту своего проживания. Свою вину он признал, у него есть право обжаловать решение суда.
В 2000 году Виктор Мохов похитил двух молодых женщин и в течение нескольких лет удерживал их в подвале. Одна из жертв маньяка дважды рожала детей от него, однако Мохов отбирал их. Девушки смогли передать из заточения на волю записку, и были спасены.
Суд приговорил «скопинского маньяка» к 17 годам, которые он должен был провести в колонии строго режима, позднее срок сократили до 16 лет и 10 месяцев. В 2021 году Виктор Мохов освободился из тюрьмы и вернулся в Рязанскую область.