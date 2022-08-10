«Скопинского маньяка» арестовали на десять суток

В 2000 году Виктор Мохов похитил двух молодых женщин и в течение нескольких лет удерживал их в подвале. Одна из жертв маньяка дважды рожала детей от него, однако Мохов отбирал их. Девушки смогли передать из заточения на волю записку, и были спасены.