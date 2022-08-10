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«Скопинского маньяка» арестовали на десять суток

«Скопинского маньяка» арестовали на десять суток

Вчера, 22:33
Фото: 1MI
Преступник ночевал вне своего дома и нарушил условия надзора.

Мировой суд Рязанской области назначил Виктору Мохову наказание в виде административного ареста на 10 суток — «скопинский маньяк» уже не в первый раз нарушил условия надзора. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на информацию с официального веб-ресурса судебного участка.

Постановление о наказании на сайте суда появилось 9 августа 2022 года. В соответствии с ним, Виктор Мохов после полуночи отсутствовал по месту своего проживания. Свою вину он признал, у него есть право обжаловать решение суда.

В 2000 году Виктор Мохов похитил двух молодых женщин и в течение нескольких лет удерживал их в подвале. Одна из жертв маньяка дважды рожала детей от него, однако Мохов отбирал их. Девушки смогли передать из заточения на волю записку, и были спасены.

Суд приговорил «скопинского маньяка» к 17 годам, которые он должен был провести в колонии строго режима, позднее срок сократили до 16 лет и 10 месяцев. В 2021 году Виктор Мохов освободился из тюрьмы и вернулся в Рязанскую область. 

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