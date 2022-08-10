С начала года 108 омичей получили травмы при катании на электросамокатах

В распоряжении Города55 оказалась статистика несчастных случаев при управлении средствами индивидуальной мобильности. В данном случает под этими средствами подразумеваются электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.
«В полицию по всей области с начала года поступило 108 сообщений о получении телесных повреждений гражданами», – сообщили Городу55 в УМВД по Омской области.
Так, 7 августа около часа ночи, как ранее сообщал Город55, на улице Волочаевской с электросамоката упал 36-летний мужчина. Пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован.