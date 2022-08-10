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С начала года 108 омичей получили травмы при катании на электросамокатах

С начала года 108 омичей получили травмы при катании на электросамокатах

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI
Последний случай, по данным силовиков, был зарегистрирован в воскресенье, 7 августа.

В распоряжении Города55 оказалась статистика несчастных случаев при управлении средствами индивидуальной мобильности. В данном случает под этими средствами подразумеваются электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. 

«В полицию по всей области с начала года поступило 108 сообщений о получении телесных повреждений гражданами», – сообщили Городу55 в УМВД по Омской области. 

Так, 7 августа около часа ночи, как ранее сообщал Город55, на улице Волочаевской с электросамоката упал 36-летний мужчина. Пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полиция#Авария#Электросамокат#Несчастный случай
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