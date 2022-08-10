Рязанский суд арестовал «скопинского маньяка» на 10 суток

В ведомстве уточнили, что маньяк не ночевал дома. Корреспонденты iz.ru пишут об этом со ссылкой на информагентство ТАСС. В июле суд постановил, что Мохов не должен приближаться к детским учреждениям ближе, чем на 100 метров.
3 августа минувшего года «скопинский маньяк» был арестован на 10 суток за то, что был непосредственным участником съемки ролика в поддержку КПРФ. Ранее в Рязанском облсуде в апелляционной инстанции был удовлетворен иск правоохранительных органов, просивших ужесточить административный надзор против Мохова. Ему запретили общаться с журналистами и с кем-либо в Сети, а также посещать заведения общепита, в которых реализуют алкогольную продукцию.
Напомним, слесарь Мохов в 2000 году похитил девушек 14 и 17 лет. Злоумышленник удерживал своих жертв в подвальном помещении в городе Скопине, систематически подвергая их насилию. В 2004 году девушек удалось освободить, а в 2005-м Мохов был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Впоследствии этот срок сократили на два месяца.
3 марта прошлого года Мохов освободился. Однако, ему запретили прогулки в ночное время суток, посещение мероприятий с массовым скоплением людей и выезд за пределы Скопинского района.