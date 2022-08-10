Рязанский суд арестовал «скопинского маньяка» на 10 суток

3 августа минувшего года «скопинский маньяк» был арестован на 10 суток за то, что был непосредственным участником съемки ролика в поддержку КПРФ. Ранее в Рязанском облсуде в апелляционной инстанции был удовлетворен иск правоохранительных органов, просивших ужесточить административный надзор против Мохова. Ему запретили общаться с журналистами и с кем-либо в Сети, а также посещать заведения общепита, в которых реализуют алкогольную продукцию.