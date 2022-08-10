Прокуратура заинтересовалась ремонтом ФАПа по нацпроекту в Омской области

По контракту подрядчик должен капитально отремонтировать помещение, в том числе заменить окна и двери, электропроводку и сети водоснабжения. Срок работ — до 30 сентября 2022 года. При этом на момент выезда прокурора готовность объекта не превышала 20%, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.