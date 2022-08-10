Прокуратура заинтересовалась ремонтом ФАПа по нацпроекту в Омской области

Posted 10 августа 2022, 06:41
Published 10 августа 2022, 06:41
Modified 10 августа 2022, 06:45
Updated 10 августа 2022, 06:45
Калачинский межрайонный прокурор Омской области Сергей Тарасович вынес предостережению подрядчику, который выиграл госконтракт на капитальный ремонт ФАПа в селе Орловка по нацпроекту «Здравоохранение».
По контракту подрядчик должен капитально отремонтировать помещение, в том числе заменить окна и двери, электропроводку и сети водоснабжения. Срок работ — до 30 сентября 2022 года. При этом на момент выезда прокурора готовность объекта не превышала 20%, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, ранее в Калачинске уголовным делом обернулось благоустройства парка «Калач на Оми». Фигурантом стал подрядчик - ООО «ЗавГор», который, по данным прокуратуры, серьезно сэкономил в ходе работ на 92 млн рублей.